﻿
Credit for photo: GPFans

GPFans Interview | Is regen nog een troef voor Max Verstappen? Bleekemolen twijfelt

Vincent Bruins

Het weer lijkt een sleutelrol te gaan spelen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Met regen en wind op komst rijst de vraag: wie profiteert daarvan? Volgens Bleekemolen is het allerminst zeker dat regenkoning Max Verstappen daar nog zijn voordeel uit kan halen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

