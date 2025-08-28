close global

﻿
Max Verstappen in front of the Dutch flag

LIVE | F1 in Zandvoort: Verstappen bevestigt appje aan Pérez

LIVE | F1 in Zandvoort: Verstappen bevestigt appje aan Pérez

Redactie
Max Verstappen in front of the Dutch flag

De Dutch Grand Prix staat aankomend weekend weer op het programma in de Formule 1 en dat betekent dat de Orange Army weer volop acte de présence zal geven op en rondom Circuit Zandvoort. GPFans is er live bij en houd je middels dit liveblog van minuut tot minuut op de hoogte van alle ontwikkelingen.

6u geleden

12:16

Alles wat je moet weten over de Dutch GP in Zandvoort

F1 Dutch Grand Prix: waar GP gratis op tv kijken, weerbericht, nieuws, tijden en meer - GPFans.com

F1 Dutch Grand Prix: waar GP gratis op tv kijken, weerbericht, nieuws, tijden en meer - GPFans.com

De F1 Dutch Grand Prix staat weer voor deur op Circuit Zandvoort. Van 29 tot en met 31 augustus breekt het spektakelstuk in de Noord-Hollandse duinen weer...

Lees verder

2u geleden

16:22

Colapinto hoopt op Máxima in Zandvoort: "Zou geweldig zijn"

Franco Colapinto hoopt dat koningin Máxima ook dit jaar weer naar de Dutch Grand Prix op Zandvoort komt. "Ik ben er heel trots op en de Argentijnen zijn ook trots op haar en waar ze is. Het is mooi om te zien hoe ze het hier in Nederland doet. Omdat ze natuurlijk uit Argentinië komt, is het voor ons leuk om haar hier te zien. Ik hoop dat ze naar de race komt en dat ze dan van het weekend geniet. Het zou geweldig zijn om haar te ontmoeten", aldus de Alpine-coureur tegenover onder meer GPFans.

2u geleden

16:09

Verstappen over comeback Pérez in F1: "Geweldige gozer"

Max Verstappen is blij dat zijn voormalig teamgenoot Sergio Pérez weer terugkeert op de grid van de Formule 1. De Mexicaan gaat volgend jaar racen voor het nieuwe team van Cadillac. Verstappen was de eerste die hem met het nieuws feliciteerde. "Toen ik het nieuws zag, heb ik hem meteen een berichtje gestuurd. Ik ben ontzettend blij dat hij een stoeltje heeft. Hij is een geweldige gozer. Ik ben heel blij om hem terug op de grid te zien. Het is een nieuwe kans en ik kan me goed voorstellen dat hij er heel veel zin in heeft", aldus de viervoudig wereldkampioen.

2u geleden

16:07

Hadjar: 'Moest hard trainen om nog in mijn stoeltje te passen'

Isack Hadjar heeft flink genoten van de zomerstop, zo blijkt wel uit zijn woorden in Zandvoort. "De laatste week [van de zomerstop, red.] moest ik hard trainen om te zorgen dat ik nog steeds in mijn stoeltje zou passen", zo zei hij tegenover onder meer GPFans

3u geleden

15:14

Weerbericht Dutch GP in Zandvoort

bdf01c192c84195d28f3d7799ccc93c0e4f8828b

3u geleden

14:30

F1-coureurs praten met de pers

Op dit moment zijn veel van de F1-coureurs in gesprek met de media, waaronder ook Max Verstappen. De regerend wereldkampioen schoof zojuist aan bij een sessie met de Nederlandse media.

4u geleden

14:00

De eerste regen is al gevallen in Zandvoort

4u geleden

13:41

Dutch Grand Prix gratis te kijken op televisie!

Waar kijk je de F1 in Zandoort gratis en live op tv? - GPFans.com

Waar kijk je de F1 in Zandoort gratis en live op tv? - GPFans.com

De Dutch Grand Prix 2025 in Zandvoort is dit weekend voor alle Nederlanders volledig gratis en live te kijken op televisie. Viaplay zendt het voltallige...

Lees verder

5u geleden

13:04

Coureurs en teambazen arriveren op Circuit Zandvoort

5u geleden

12:51

Hoe goed kunnen de fans een F1-auto nadoen?

6u geleden

12:15

Coureurs arriveren op Circuit Zandvoort

Een aantal coureurs, waaronder Lando Norris en Carlos Sainz, zijn al gearriveerd op Circuit Zandvoort. Zij kregen een warm welkom van de aanwezig fans bij de ingang van het circuit. De coureurs maken vaak op donderdag even een zogenoemde trackwalk en staan daarna de pers ter woord. Max Verstappen is er nog niet, maar zal ongetwijfeld niet lang meer op zich laten wachten.

6u geleden

11:51

F1-fans verzamelen zich bij ingang circuit

