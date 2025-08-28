LIVE | F1 in Zandvoort: Verstappen bevestigt appje aan Pérez

Max Verstappen is blij dat zijn voormalig teamgenoot Sergio Pérez weer terugkeert op de grid van de Formule 1. De Mexicaan gaat volgend jaar racen voor het nieuwe team van Cadillac. Verstappen was de eerste die hem met het nieuws feliciteerde. "Toen ik het nieuws zag, heb ik hem meteen een berichtje gestuurd. Ik ben ontzettend blij dat hij een stoeltje heeft. Hij is een geweldige gozer. Ik ben heel blij om hem terug op de grid te zien. Het is een nieuwe kans en ik kan me goed voorstellen dat hij er heel veel zin in heeft", aldus de viervoudig wereldkampioen.