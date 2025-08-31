Formule 1-fans in Zandvoort in de war na zien merkwaardige Verstappen-petjes in winkel
Sergio Pérez werd eind vorig jaar door Red Bull Racing op straat gezet. Veel verkopers van merchandise bleven hierdoor met een ogenschijnlijk onbruikbare voorraad zitten, maar daar lijkt een winkeleigenaar in Zandvoort een opvallende oplossing voor te hebben bedacht.
Sergio Pérez verreed vier seizoenen in dienst van Red Bull Racing, voordat eind vorig jaar zijn contract vroegtijdig werd ontbonden. De resultaten van de Mexicaan vielen tegen en ook zijn zelfvertrouwen leek ieder raceweekenden verder te slinken. Inmiddels moge het echter duidelijk zijn dat de auto van Red Bull Racing een groot deel van het probleem vormt. Liam Lawson en Yuki Tsunoda, de opvolgers van Pérez bij de Oostenrijkse grootmacht, wisten (en weten) immers ook geen goede resultaten te boeken in de RB21.
Pérez-petjes omgetoverd tot Verstappen-merchandise
Het beeld van Pérez is daardoor weer wat verschoven de afgelopen maanden. Sterker nog, de ervaren Mexicaan keert volgend seizoen alweer terug op de grid bij het gloednieuwe Formule 1-team van Cadillac. Een aantal verkopers hebben echter nog wat petjes van zijn Red Bull-tijdperk liggen, maar uit beelden die rondgaan op social media blijkt dat een verkoper in Zandvoort een opvallende oplossing heeft bedacht. Er lijkt een Nederlandse vlag over het logo van Pérez heen te zijn genaaid.
