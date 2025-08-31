De één-na-laatste Grand Prix van Nederland is verre van een teleurstelling geworden en kent een prachtige uitslag. Piastri weet zijn voorsprong in het wereldkampioenschap nu wel héél lekker uit te breiden en staat op pole position om zijn eerste wereldtitel te pakken. Verstappen zal ook niet ontevreden zijn met P2, terwijl Hadjar een droom ziet uitkomen en dus naar het podium mag. Daarmee eindigen we nu dit liveblog. Mis niks van de rest van alle nieuwtjes op onze website.