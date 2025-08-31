LIVE (gesloten) | Grand Prix van Nederland: drama voor Norris: Brit valt uit
LIVE (gesloten) | Grand Prix van Nederland: drama voor Norris: Brit valt uit
Om 15:00 uur doven de lichten eindelijk op Circuit Zandvoort voor het grote hoofdgerecht van dit weekend: de Grand Prix van Nederland. Oscar Piastri vertrekt tijdens de race van pole, met Lando Norris naast hem op de startrij. Max Verstappen hoopt vanaf P3 een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. Wie gaat er aan de haal met de zege?
LIVE | Grand Prix van Nederland
Wat een race!
De één-na-laatste Grand Prix van Nederland is verre van een teleurstelling geworden en kent een prachtige uitslag. Piastri weet zijn voorsprong in het wereldkampioenschap nu wel héél lekker uit te breiden en staat op pole position om zijn eerste wereldtitel te pakken. Verstappen zal ook niet ontevreden zijn met P2, terwijl Hadjar een droom ziet uitkomen en dus naar het podium mag. Daarmee eindigen we nu dit liveblog. Mis niks van de rest van alle nieuwtjes op onze website.
Piastri wint de Dutch Grand Prix!
De Australiër is heer en meester op Zandvoort en wint de race voor de neus van Max Verstappen. Isack Hadjar is de grote held van vandaag en completeert het podium na een wereldweekend!
Piastri vliegt weer weg
De McLaren van Piastri is toch weer zo weg ten opzichte van Verstappen en lijkt de zege te gaan pakken. Hadjar zal alle zeilen bijzetten om zijn P3 te behouden.
Safety car ending!
Nog drie rondjes te gaan! Gaat Verstappen nog een alles of niets poging wagen?
Norris valt uit!
Ellende voor Lando Norris die uitvalt met motorproblemen! Verstappen door naar P2, Hadjar naar P3 en safety car!
Nóg een penalty voor Antonelli
Nog eens vijf seconden extra voor Antonelli. Dramadag.
Antonelli nog eens onder de loep
Speeding in the pitlane voor de Italiaan.
We zijn weer onderweg!
Verstappen kijkt even bij Norris maar komt er nog niet voorbij. Hij houdt wel de aansluiting op de McLarens. Piastri kan wel wegtrekken bij zijn teammaat.
Tien seconden voor Kimi
Terechte beslissing: tien seconden straf voor Antonelli na zijn botsing met Leclerc.
Interessante bandenkeuzes
McLaren staat toch - heel bijzonder - op de hards. De rest van het veld daarachter op de softs. Dat wordt nog interessant.
Antonelli de schuldige
De Mercedes-coureur houdt helemaal geen ruimte over voor Leclerc en dus tikt hij de Monegask eraf. Dat wordt ongetwijfeld ook nog een penalty.
Het gaat helemaal mis!
Leclerc en Antonelli raken elkaar en de tweede safety car is een feit. Dramaweekend voor Ferrari is compleet!
Alonso pakt Bortoleto
De tweevoudig wereldkampioen haalt zijn protegé in en gaat door naar P16.
Tien seconden voor Sainz
De Spanjaard kan maar niet geloven wat hij op de boardradio krijgt te horen. Hij ligt wel op P19 dus heel veel ellende gaat hij niet voelen...
Onderzoek na de race
Voor het moment van Leclerc en Russell. Bijzonder, want er is toch genoeg tijd om het incident nu tijdens de race onder de loep te nemen.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri wint op Zandvoort na drama voor Norris, Verstappen-fans kunnen toch nog juichen
- 1 uur geleden
- 6
Mentale tik voor Hamilton na dramatisch raceweekend: "Dat kan je op één hand tellen"
- 1 minuut geleden
FIA wil tekst en uitleg van Bortoleto na doorrijden met schade
- 12 minuten geleden
- 1
Viaplay massaal onder vuur na reclames tijdens Dutch GP: "Rot nou eens op man!"
- 29 minuten geleden
- 12
FIA roept twee grote namen op het matje na Dutch GP en overweegt herziene uitslag
- 33 minuten geleden
- 3
Hadjar vol ongeloof na eerste podiumplek in F1 achter Piastri en Verstappen: 'Een droom'
- 42 minuten geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus