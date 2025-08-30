Verstappen op seconde achterstand gezet door Norris in derde training Zandvoort

Lando Norris heeft ook de derde vrije training in Zandvoort op zijn naam weten te zetten. De Brit liet een indrukwekkende ronde van 1:08.972 noteren en was hiermee ruimschoots sneller dan de concurrentie. Oscar Piastri kwam op ruim twee tienden nog het dichtst in de buurt. Max Verstappen moest bijna een seconde toegeven en werd vijfde.

Hoewel de derde vrije training onder zonnige en droge omstandigheden van start ging, kozen een aantal teams er toch voor om hun coureurs op inters naar buiten te sturen. Dit had alles te maken met de regen die was gevallen in de ochtend. Hierdoor was er nog relatief weinig grip op de baan. Verstappen bleef de eerste fase van de training binnen staan en dat gold voor meer coureurs. Na zo'n twintig minuten trainen ging Verstappen pas naar buiten. Op dat moment stond Alonso bovenaan de tijdenlijst, met een 1:11.082 neergezet op de zachte band. Maar dit was van korte duur toen de grote namen ook begonnen aan hun snelle ronden. De welbekende heren, Norris, Piastri en Verstappen, doken er onderdoor en vormden de top drie.

Norris zet indrukwekkende tijd neer op softs

De baan werd beter en beter en de tijdenlijst werden dan ook links en rechts opgeschud. Zo zagen we Hamilton op een hardere compound op drie tienden van de McLaren's komen en ging Bearman in zijn Haas op de harde band zelfs even naar de vierde tijd. Vervolgens ging Russell op de mediums een tikkeltje harder en nam hij de derde tijd over van Hamilton. Leclerc ging op zijn beurt sneller dan Bearman en nam de vijfde positie in op de tijdenlijst, achter zijn teamgenoot. Verstappen was op dat moment alweer teruggezakt tot de achtste positie. Met nog een kwartier te gaan zette Norris de snelste tijd nog even scherper. Hij verbeterde zich op de softs naar een 1:08.972. De concurrentie mocht nu gaan proberen te antwoorden.

Verstappen en co. komen niet in de buurt van Norris

Verstappen probeerde het als eerste, maar kwam bijna een seconde tekort. Ook Piastri redde het niet, hij moest ruim twee tienden toegeven. Russell was de volgende die het ging proberen, maar bleef steken op acht tienden. Het gaf wel aan hoe ijzersterk de ronde van Norris was. Daarna ging het bijna mis tussen Alonso en Russell, die beiden de pitingang op wilden zoeken, maar elkaar niet hadden verwacht. Het liep net goed af. Diezelfde Alonso wist ook niet dezelfde snelheid te vinden als gisteren. In zijn snelle run klokte hij de tiende tijd.

Norris ook in derde training de snelste, Verstappen op achterstand

De sessie werd uiteindelijk dan ook beëindigd met wederom Norris bovenaan de tijdenlijst. Zijn indrukwekkende ronde van 1:08.972 was ruim voldoende om de concurrentie op gepaste afstand te houden. Piastri werd tweede, gevolgd door Russell. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Sainz, Verstappen, Leclerc, Albon, Stroll, Hadjar en Alonso.

