Max Verstappen is een groot fan van de lay-out op Zandvoort en heeft daarnaast de nodige ervaring en overwinningen op deze baan. Verstappen gebruikt dan ook een speciaal circuitmodel op de simulator om zich voor te bereiden op deze races en dit model heeft hij voor dit weekend gedeeld met een andere F1-coureur.

Verstappen kent het circuit van Zandvoort inmiddels op z'n duimpje. Niet alleen ligt de baan op bekend grondgebied, ook heeft Verstappen hier al meermaals gereden én overwinningen geboekt. Verstappen heeft dan ook een geavanceerd en speciaal circuitmodel dat hij gebruikt op zijn simulator om deze baan te oefenen. Zo'n model deel je doorgaans niet zo snel met je concurrenten, maar Verstappen maakte voor zijn vriend Gabriel Bortoleto een uitzondering. De viervoudig wereldkampioen heeft zijn eigen circuitmodel doorgestuurd naar de Sauber-coureur en voorzag de Braziliaan daarnaast van de nodige tips en tricks voor dit weekend.

Verstappen roemt "geweldige gast" Bortoleto in Zandvoort

Na de kwalificatie, waar Verstappen derde werd en Bortoleto zich als dertiende kwalificeerde, schoof eerstgenoemde aan bij de gebruikelijke persconferentie. Daar ging Verstappen wat dieper in op zijn goede band met de Braziliaanse rookie. "Hij is een geweldige gast. Hij reed vandaag een hele goede kwalificatie, dus ik denk dat wat hij doet, zeker lijkt te werken", zo vertelde de Red Bull-coureur. Voor Bortoleto wordt het vandaag zijn eerste F1-race op Zandvoort en daarom heeft Verstappen hem even een handje geholpen. De Nederlander gaf een aantal tips aan de 20-jarige rijder en stuurde hem ook zijn eigen circuitmodel van Zandvoort door voor de simulator.

Verstappen deelt circuitmodel uit simulator met Bortoleto

“We hebben samen ook op de simulator gereden, en ik heb het circuitmodel dat ik zelf voor Zandvoort gebruik met hem gedeeld", zo vertelde Verstappen. "Ik weet dus wel zeker dat hij behoorlijk wat ronden gereden heeft. We praten altijd met elkaar over bepaalde dingen en over handigheden die hij in de Formule 1 kan toepassen, want ik geloof niet dat hij hier al eens gereden had in een Formule 1-auto."

