Wolff reageert op vertrek van Bottas bij Mercedes: "Natuurlijk is het voor ons verdrietig"

Valtteri Bottas verlaat Mercedes opnieuw, ditmaal om het avontuur aan te gaan met het nieuwste Formule 1-team op de grid, Cadillac. Toto Wolff kwam met een emotioneel bericht na de aankondiging van Cadillac. De teambaas vindt het geweldig voor Bottas, maar geeft toe dat er ook verdriet is bij Mercedes.

Bottas kwam vier seizoenen voor Williams uit, voordat hij door Mercedes werd opgeroepen om Nico Rosberg op te volgen, die na het binnenslepen van het wereldkampioenschap van 2016 onverwachts met pensioen ging. Hij scoorde tien Grand Prix-overwinningen als de trouwe rechterhand van Lewis Hamilton en hielp het Duitse merk aan vijf constructeurstitels. George Russell kreeg voor 2022 de promotie richting Mercedes en dus tekende Bottas een contract bij Sauber. Na drie matige seizoenen in het midden- en achterveld moest de Fin plaatsmaken voor Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg bij het team dat binnenkort Audi wordt.

Artikel gaat verder onder video

Racen voor Cadillac na een jaar langs de zijlijn

Bottas keerde voor dit jaar terug bij Mercedes, maar dan als reservecoureur. Hij was onder andere cruciaal bij het klaarstomen van de jonge debutant Kimi Antonelli. Nu zal hij dus voor de tweede keer afscheid nemen van Mercedes. "Het is geweldig om te zien dat Valtteri weer een plekje in de Formule 1 krijgt voor volgend seizoen", liet Wolff weten in een statement. "Hij heeft nog zoveel te bieden als coureur en hij verdient het om in Melbourne in 2026 op de grid te staan. Natuurlijk is het voor ons verdrietig om hem te zien vertrekken. Hij speelde een belangrijke rol in ons team en zijn bijdrage als derde coureur dit jaar is voorbeeldig geweest. Voor nu gaan we gewoon verder aan de slag tot het einde van het seizoen, voordat we hem het beste wensen voor volgend jaar en de verdere toekomst."

Cadillac wordt in 2026 het elfde team in de koningsklasse. Bottas heeft zijn handtekening gezet bij het merk van General Motors en Sergio Pérez zal het andere stoeltje van het Amerikaanse team vullen.

Related image

Gerelateerd