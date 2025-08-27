'Bottas en Pérez eerst in actie met Ferrari voor Cadillac-debuut in 2026'

Cadillac kondigde eerder deze week Valtteri Bottas en Sergio Pérez als coureurs voor het debuutseizoen in 2026 aan. Het Amerikaanse merk heeft natuurlijk nog geen F1-auto gebouwd, maar toch zullen er testdagen plaatsvinden. Dat gaat gebeuren in samenwerking met een ander team.

Het door TWG Motorsports gerunde Cadillac is het elfde en nieuwste team in de Formule 1. Ze zullen de eerste seizoenen gebruikmaken van de Ferrari-power unit, voordat General Motors waarschijnlijk vanaf 2029 een eigen krachtbron introduceert. Ter voorbereiding op het debuut, wil Cadillac een TPC-programma beginnen, het Testing of Previous Cars. Dit kan echter alleen met bolides van 2023 of ouder. Teambaas Graeme Lowdon heeft bevestigd dat Cadillac testdagen zal kunnen doen, maar dat auto's van een ander team gebruikt moeten worden. Van welk team deze auto's komen, maakte de Brit niet bekend, maar Ferrari is de enige logische keuze aangezien er al een technische connectie met de Scuderia is. Voordat Bottas en 'Checo' in de Cadillac van 2026 stappen, zullen ze dus eerst met een Ferrari in actie komen.

Dit jaar nog testdagen uitvoeren

"We zullen het testen dit jaar nog introduceren", vertelde Lowdon tegenover de media. "Natuurlijk moeten we daarvoor een samenwerking aangaan met anderen om het te kunnen doen, maar dat is prima mogelijk onder de huidige reglementen. We hebben gewoon een plan opgesteld om gestaag op te bouwen richting Melbourne, zodat we meteen goed uit de startblokken kunnen komen. De coureurs spelen daarin zo'n belangrijke rol. Wat ik je kan vertellen, al wil ik hen geen woorden in de mond leggen, is dat ik erg veel enthousiasme merk door gewoon tijd met hen door te brengen."

Simulaties van volledige raceweekenden

"We hebben geen TPC-auto of een huidige auto waarmee we aan de slag kunnen, maar we zijn al bezig met het simuleren van raceweekenden", vervolgde Lowdon over de voorbereidingsplannen. "De volgende die we gaan doen is Monza, en we bootsen dan een compleet raceweekend van start tot finish na, waarbij iedereen in het team van de donderdag tot en met de zondag geïntegreerd wordt. Tijdens de laatste simulatie hadden we 50 à 60 engineers die het gehele weekend betrokken waren in niet alleen het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de Verenigde Staten. Zo wennen ze allemaal aan het werken met elkaar."

