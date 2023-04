McLaren presenteert nieuw opleidingsprogramma onder leiding van voormalig F1-coureur

Remy Ramjiawan

Het team van McLaren heeft een geheel nieuw opleidingsprogramma onthuld dat onder leiding van voormalig Formule 1-coureur Emanuele Pirro zal staan. Naast dat de Italiaan diverse functies bij de FIA heeft bekleed en ook voor een aantal Grands Prix als steward fungeerde, heeft Pirro ook bakken met race-ervaring.

Het nieuwe programma van McLaren moet ervoor zorgen dat jonge coureurs vanaf het karten tot aan het professionele racen wordt begeleid. Daarnaast wil de renstal uit Woking ervoor zorgen dat er een constante stroom van jonge en opkomende talenten zullen zijn, waar het team later weer van kan profiteren. Uiteindelijk is het doel niet alleen de Formule 1, want McLaren is ook actief in andere raceklassen.

Talent ontwikkelen

McLaren Racing-CEO Zak Brown zegt over het plan: "Met het brede raceportfolio van McLaren in de Formule 1, IndyCar en Formule E zijn we goed geplaatst om jong talent te helpen ontwikkelen vanaf het prille begin van hun carrière tot en met fulltime race- of test- en ontwikkelingsfuncties." Het eerdere systeem van het team heeft coureurs al geholpen om hun talent te ontwikkelen - met name Lewis Hamilton, nu zevenvoudig wereldkampioen, die op 13-jarige leeftijd deelnam aan het vroegere programma voor jonge coureurs.

Het nieuwe programma moet een 'talent pipeline' opbouwen voor het McLaren Formule 1 Team, het Arrow McLaren IndyCar Team en het NEOM McLaren Formule E Team. Het programma omvat momenteel Arrow McLaren IndyCar-coureur Pato O'Ward, Formule 1-reservecoureur Alex Palou en de jonge Ugo Ugochukwu. Brown: "We hebben al een veelbelovende stal vol met talenten, met Pato, Alex en Ugo, en ik vind het geweldig om hun ontwikkeling te blijven steunen nu we het McLaren Driver Development programma gaan uitbouwen."

Emanuele Pirro

'Leren van de besten'

Pirro, voormalig testcoureur van McLaren, Formule 1-coureur en Le Mans-winnaar, zal het programma leiden. "Ik ben enthousiast over deze opdracht om verschillende redenen. McLaren speelde een cruciale rol in mijn carrière door me de kans te geven in de Formule 1 en mezelf naar een hoger niveau te tillen door naast [Ayrton] Senna, [Alain] Prost en [Gerhard] Berger te werken", aldus Pirro.