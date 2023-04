Brian Van Hinthum

George Russell sprak recent in gesprek van Novak Djokovic zijn kritiek op de huidige Formule 1-kalender uit en Stefano Domenicali is zich bewust van die zorgen. Desalniettemin verklaart de Italiaan dat het geen geheim is dat de koningsklasse in 2024 opnieuw het record van meeste races in één jaar wil breken.

Russell sprak recent met tennislegende Djokovic in Monte Carlo en de aanwezige camera ving het gesprek tussen het tweetal op, waarin de Brit openlijk zijn zorgen over de kalender liet blijken. Met name de af en toe vreemde volgorde van de races kreeg ervan langs. "Nee, nee, nee. We hebben een aantal gesprekken hierover gevoerd. Op dit moment zijn we links, rechts en in het midden tegelijk", gaf Russell te kennen toen hij met de Serviër over de kalender sprak.

Klimaatneutraliteit

Formule 1-CEO Domenicali is zich bewust van de kritiek, al maakt hij ook duidelijk dat het niet zo gemakkelijk is om dat één-twee-drie op te lossen. "Elke promotor heeft bepaalde redenen om in een bepaald weekend te willen rijden", citeert RaceFans. "We proberen elk jaar weer om een betere aanpak te realiseren om de beweging te minimaliseren. Natuurlijk hebben we ambitieuze doelen qua klimaatneutraliteit voor 2030, dus dat heeft een groot effect. We zijn een wereldkampioenschap. We opereren niet vanuit één regio, maar bewegen over de hele wereld. Dat nemen we heel serieus", zegt de Italiaan.

Effectievere maar grotere kalender

Domenicali vervolgt: "We proberen zo effectief mogelijk te handelen en de bewegingen tussen regio's te minimaliseren. We weten echter wel dat we niet vier races achter elkaar in dezelfde regio kunnen hebben wegens commerciële reden", geeft hij toe. "Natuurlijk zijn we wel druk bezig met dit onderwerp en willen we de kalender voor 2024 zo goed mogelijk ontwikkelen." Ten slotte geeft de grote Formule 1-baas ook toe dat de kalender volgend jaar weer gaat groeien. "Het is geen geheim dat ons doel is om volgend jaar naar 24 races te groeien", besluit hij.