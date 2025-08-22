Daniel Ricciardo, een van de meest populaire coureurs uit de Formule 1-geschiedenis, heeft eindelijk het verhaal achter zijn bijnaam 'Honey Badger' onthuld. Tijdens een recent interview legde hij uit hoe deze naam zijn alter ego in de cockpit vertegenwoordigt. De Honey Badger, bekend om zijn agressieve en taaie karakter, vormt een ideale metafoor voor zijn rijstijl.

De Australiër benadrukte dat zijn relaxte houding buiten de baan een scherp contrast vormt met zijn vastberadenheid en strijdlust achter het stuur. "Honingdassen zijn knuffelig en schattig, super knap," grapt hij, voordat hij eraan toevoegt: "Maar als iets van hen wordt afgenomen, vechten ze terug, en dat was een beetje mijn alter ego als ik achter het stuur zat", zo vertelt hij op de Ray White’s Connect-conferentie in Australië.

Badass zijn

Ricciardo deelt dat hij keihard heeft moeten werken om zijn 'killer instinct' te ontwikkelen. Hoewel hij altijd al competitief was, moest hij zich verder aanscherpen om op het hoogste niveau te kunnen concurreren. "Sinds mijn kindertijd heb ik dat competitieve in me; ik was altijd competitief in alles wat ik deed. Maar het killerinstinct moest ik ontwikkelen en uit mezelf halen. Ik ben van nature relaxter. Een van mijn eerste trainers destijds, Stu Smith, haalde echt het beste in me naar boven. Ik moest er wel moeite voor doen, maar als ik het eruit liet, voelde het best fijn – het is fijn om af en toe een badass te zijn."

Ricciardo anno 2025

Met een carrière die bijna vijftien jaar in de Formule 1 omvat en met acht overwinningen en 32 podiumplaatsen op zijn naam, heeft Ricciardo een blijvende indruk achtergelaten in de autosport. Nu hij zijn loopbaan op het circuit afsluit, staat zelfontdekking centraal. De Australiër houdt er inmiddels een opvallend nieuwe look op na, iets waar we hem recent nog over hoorden grappen: "Ik had ruzie met mijn kapper en toen verloor ik mijn scheermes. Het zijn zes zware maanden geweest." Op een iets serieuzere noot ging hij verder: "Nou, ik heb mijn gezicht niet geschoren. De baard is op dit moment mijn troost."

