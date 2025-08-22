Valtteri Bottas﻿ hangt ondanks een recente wijziging in de regels nog altijd een gridstraf van vijf plaatsen boven het hoofd bij zijn mogelijke terugkeer in de Formule 1. Een woordvoerder van de FIA heeft tegenover The Race bevestigd dat de straf, die vorig jaar tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi werd uitgedeeld, nog altijd gehandhaafd blijft.

De straf kwam voort uit een incident met Kevin Magnussen en de stewards besloten destijds dat Bottas bij zijn volgende race vijf plaatsen zou zakken op de startgrid. Sindsdien zijn de regels veranderd en kunnen dergelijke straffen binnen twaalf maanden laten verjaren. Die recente wijziging in de reglementen zorgde dan ook voor de nodige verwarring, want in eerste instantie dacht men dat sommige coureurs door deze nieuwe regels onder hun oude straffen uit waren gekomen bij een eventuele terugkeer. De nieuwe regel geldt echter niet voor straffen die onder de oude regels zijn uitgedeeld.

Artikel gaat verder onder video

Geen kans gehad

Doordat Bottas door zijn rol als reserverijder bij Mercedes nog geen kans heeft gehad om de straf uit te zitten, is het door zijn mogelijke terugkeer in 2026 met Cadillac nu weer een actuele kwestie geworden. De FIA-woordvoerder verduidelijkt: “Momenteel blijft de straf staan, aangezien er geen mechanisme is om de straf die onder de toen geldende regels is opgelegd, met terugwerkende kracht te wijzigen. De wijziging van de regelgeving [voor 2026] is bedoeld om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.”

Niet de enige

Bottas is overigens niet de enige coureur die nog een openstaande straf heeft. Ook Jenson Button en Robert Shwartzman hebben nog straffen openstaan na eerdere incidenten. Bij die twee heren kunnen we er echter vanuit gaan dat de kans groot is dat zij in de toekomst niet in de situatie van Bottas verzeild zullen raken. Mocht Bottas volgend jaar inderdaad terugkeren in de koningsklasse bij Cadillac, zal hij tijdens de eerste race in Australië dus minimaal vijf plekken onder zijn kwalificatieresultaat moeten starten.

