Volgens voormalig Ferrari-coureur Arturo Merzario is Lewis Hamilton bij zijn komst naar het Italiaanse team op veel weerstand gestuit. De Italiaan stelt dat de komst van de zevenvoudig wereldkampioen vooral een initiatief van de marketingafdeling was en dat zo’n negentig procent van de medewerkers helemaal niet zat te wachten op de Brit.

Aan het begin van 2024 werd bekend dat Hamilton zijn nieuwe avontuur bij het team uit Maranello zou starten. Ferrari eindigde vorig jaar nog als tweede in het constructeurskampioenschap, maar paste voor dit seizoen de voorwielophanging aan. Hamilton wist daarmee wel de sprintrace in China te winnen, maar verder worstelt de Engelsman vooral met de wagen. In België noemde hij zichzelf nog “nutteloos”, al kwam hij daar later op terug. De focus lijkt inmiddels vooral op volgend jaar te liggen, wanneer de Formule 1 een nieuw tijdperk ingaat.

'Negentig procent van Ferrari was tegen de komst Hamilton'

Merzario verwijst in gesprek met La Gazzetta dello Sport naar zijn bronnen binnen Ferrari. Volgens die informatie stond de overgrote meerderheid niet te springen om Hamiltons komst. “Allereerst, naar mijn idee, was de komst van Hamilton naar Maranello een commerciële operatie. Negentig procent van de mensen binnen Ferrari was het er niet mee eens, althans voor zover ik weet,” legt de 82-jarige oud-coureur uit. Daarnaast ziet hij dat Hamilton niet meer de coureur is die hij ooit was: “En bovendien: wanneer een coureur zich niet gewaardeerd voelt of geen deel uitmaakt van de groep dat samen een doel nastreeft, verliest hij motivatie. Waarom zou je je kapotwerken om drie tienden te winnen als je toch nog steeds vanaf de derde rij start?”

Hamilton kan zich nog revancheren

Toch heeft Hamilton zijn Ferrari-avontuur nog niet opgegeven en ook teambaas Frédéric Vasseur gaf onlangs aan dat hij nog altijd volledig vertrouwen heeft in de Engelsman. Ook Merzario vindt dat het nog niet voorbij is voor de 40-jarige: “Hij is niet afgeschreven. Hij wacht gewoon op de juiste gelegenheid. Hij zal alleen risico’s nemen als dat nodig is, niet voor een achtste plaats. Ook omdat, mocht hij ooit willen vertrekken, hij meteen een ander team zou vinden. Hamilton heeft al laten zien wat hij waard is. Hij zit niet in de situatie van Leclerc: Charles moet nog bewijzen dat hij een kampioen is,” aldus Merzario.

