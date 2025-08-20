Sepang wil F1 terug, maar prijskaartje van 70 miljoen dollar schrikt af
Sepang wil F1 terug, maar prijskaartje van 70 miljoen dollar schrikt af
Azhan Shafriman Hanif, circuitdirecteur van Sepang in Maleisië, verklaart dat het een grote fout was om de Formule 1 eind 2017 vaarwel te zeggen. Het land wil graag terug op de kalender, maar schrikt van het prijskaartje van minimaal 70 miljoen dollar per jaar en moet erkennen dat de organisatie inmiddels achteraan de rij moet aansluiten bij andere landen die een Grand Prix willen organiseren.
De Grand Prix van Maleisië stond tussen 1999 en 2017 vast op de Formule 1-kalender. Een aantal edities waren memorabel, zoals de race in 2001 waarin Jos Verstappen in de regen ineens kon meedoen met de topcoureurs. In 2016 zag Lewis Hamilton zijn Mercedes-krachtbron ontploffen, waarna de wereldtitel later dat seizoen naar teamgenoot Nico Rosberg ging. Max Verstappen was in 2017 de laatste winnaar van de race op Sepang.
Fout om Formule 1 te laten gaan
De circuitdirecteur benadrukt dat het fout was om de Formule 1 eind 2017 de rug toe te keren. Er lag destijds een contractverlenging op tafel, maar daar wilde de organisatie niet op ingaan. “Wij willen de fouten uit het verleden niet herhalen. We hebben de Formule 1 laten gaan en nu is het heel moeilijk om die terug te halen. Ik hoop dat we niet dezelfde fout maken met MotoGP,” legt hij uit in de New Strait Times.
70 miljoen dollar per jaar
In 2017 begon het tijdperk van Liberty Media en inmiddels is de koningsklasse populairder dan ooit. Veel landen denken na over een Grand Prix en Maleisië moet tegenwoordig gewoon in de rij aansluiten: “Er is een wachtlijst om terug te keren [naar de F1], en de kosten zijn uiteraard erg hoog. Men stelde ons een budget van 70 miljoen dollar voor. Dat is per race, en daar zijn onze eigen organisatiekosten nog niet eens bij inbegrepen. Er staan veel mensen op de wachtlijst, dus gemakkelijk zal het niet zijn. Maar als we het echt serieus nemen, kunnen we misschien beginnen met praten.”
Singapore verwacht economische boost met F1
De hele economische sector hoopt dat de Formule 1 uiteindelijk terugkeert: “Veel andere partijen, zowel uit de publieke als de private sector, willen de terugkeer ook. We moeten kijken hoe Singapore het aanpakt om de F1 te ontvangen. Zij hebben iedereen erbij betrokken om het te laten werken: van de ministeries tot de privésector en de hotels, iedereen draagt bij. Zo moet het zijn als we de terugkeer willen. Dit zal tijd kosten.”
