Max Verstappen blikt terug op onrustige periode: "Het slaat toch nergens op"

Ondanks een contract tot eind 2028 blijft de toekomst van Max Verstappen geregeld onderwerp van speculatie. Geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes doen hardnekkig de ronde, maar de viervoudig wereldkampioen zelf blijft er nuchter onder.

In plaats van mee te gaan in het gepraat, legt hij de focus volledig bij Red Bull en de voorbereidingen op de nieuwe reglementen van 2026. Tegenover de media reageerde Verstappen duidelijk dat er geen sprake was van een vroegtijdig vertrek. "Het zijn altijd andere mensen die veel praten, terwijl ik zelf niks zeg. Ik hoef ook niets te zeggen. Het is beter dan zomaar allemaal dingen rond te waffelen. Het slaat toch nergens op."

Heropbouw bij Red Bull

Zijn focus ligt vol op de toekomst met Red Bull. "Voor mij is het belangrijk om vooruit te kijken naar 2026 met het team. We moeten die nieuwe regels echt goed aanvliegen, zodat we vanaf het begin competitief zijn", begint de Nederlander tegenover F1.com. Verstappen ziet dat het team zich opnieuw aan het herstructureren is. "De ploeg is door verschillende fases gegaan. Eerst titels vóór mijn komst, daarna een periode van opbouwen, en toen onze piek met vier kampioenschappen. Nu hebben we weer een kleine heropbouw nodig. Natuurlijk blijven we sterk, maar om opnieuw die stap te maken is wat tijd nodig."

Mekies moet de boel gaan veranderen

Toch blijft hij optimistisch. "Ik denk dat het gewoon de mentaliteit van het team is om terug te vechten. Dat is altijd zo geweest. Daarom maak ik me er niet te veel zorgen over." Met Laurent Mekies als nieuwe stuurman moet er een nieuwe hiërarchie gaan heersen bij het team uit Milton Keynes.

