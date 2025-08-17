Sinds het vertrek van Christian Horner bij Red Bull Racing is Laurent Mekies de nieuwe man aan het roer. De teambaas die recent overkwam van Racing Bulls maakt nu al indruk volgens Helmut Marko en verklapt waar zijn specialiteiten liggen.

De Grand Prix van Groot-Brittannië zorgde voor opschudding toen bekend werd dat Christian Horner, sinds 2005 onafgebroken teambaas, zijn functie officieel neerlegt. Na wekenlange speculaties over zijn toekomst kwam de bevestiging onverwacht snel. De prestaties van het team uit Milton Keynes waren achteruitgegaan en de beslissing volgde eerder dan velen hadden voorzien.

Een vliegende start

Volgens Marko heeft Mekies zijn debuut voortvarend aangepakt. "Mekies maakte een zeer goed debuut en maakte intensief gebruik van zijn tijd", legt de Red Bull-adviseur uit in de podcast F1 Insider. "Hij was minstens 14 of meer uren per dag actief in Milton Keynes, zocht meteen contact met de belangrijkste mensen en voerde relevante gesprekken." Dat harde werken op zich is niet uniek, want ook Horner stond bekend om werkdagen die ver voorbij een klassiek 9-tot-5-schema gingen. Wat Mekies echter onderscheidt, ligt volgens Marko ergens anders.

Wat Mekies speciaal maakt

"Wat hem onderscheidt of anders maakt, is dat hij een uitstekende engineer is, en de gesprekken daardoor meer om technologie draaien", aldus Marko. "Dat was ook ons doel met deze positie." Die technische achtergrond maakt volgens de Oostenrijker het verschil in hoe Mekies zijn rol invult. Waar een teambaas vaak meer als manager of strateeg opereert, brengt Mekies juist een diepere technische insteek mee.

Eerste resultaten en verwachtingen

Sinds zijn aantreden zijn de resultaten van Red Bull wisselend. Yuki Tsunoda noemde de komst van Mekies een positieve ontwikkeling, en Max Verstappen wist zelfs een sprintrace op te eisen vóór de Belgische Grand Prix. Daar tegenover stond een zeer teleurstellende race in Hongarije, die bestempeld mag worden als een van de slechtste races dit seizoen.

Mekies-effect zal later zichtbaar worden

Toch benadrukt Marko dat het echte effect pas later zichtbaar wordt. Mekies zal namelijk een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van de bolide voor 2026 en verder. Hoe de Fransman daar sturing aan geeft, zal uiteindelijk bepalen of Red Bull zijn rol en status als topteam kan vasthouden.

