George Russell vergelijkt eigen F1-pad met dat van Michael Schumacher

Sinds 2022 rijdt George Russell in dienst van Mercedes, en dat tijdens een periode waarin de Duitse renstal niet langer elk seizoen meedoet om de wereldtitel. Toch blijft de Brit ervan overtuigd dat een kampioenschap er voor hem in zit. Daarbij trekt hij zelf een opvallende vergelijking met niemand minder dan Michael Schumacher.

Russell beleeft inmiddels zijn zevende F1-seizoen en zijn vierde volledige jaar bij Mercedes. In die periode pakte hij vier overwinningen, waaronder zijn meest recente zege tijdens de Grand Prix van Canada 2025. Met in totaal 886 punten in zijn loopbaan staat hij stevig in de subtop, al ligt een titelstrijd momenteel buiten bereik, aangezien Oscar Piastri en Lando Norris de aangewezen personen zijn om dit seizoen de wereldtitel te pakken.

Mercedes kent ander tijdperk sinds Russell

De voorsprong van McLaren-coureurs Piastri en Norris is te groot, waardoor Russell vooral strijdt voor een plek in de top drie van het kampioenschap. Toch blijft zijn motivatie onaangetast. "Ik ben zeker hongeriger dan ooit om goed te presteren", legt hij uit in gesprek met Motorsport.com. Russell geeft toe dat hij meer had verwacht van zijn carrière tot nu toe. "Ik had gehoopt dat ik na zeven seizoenen op zijn minst één jaar echt om een kampioenschap had kunnen vechten", vertelt hij openhartig. "Toen ik bij Mercedes kwam, dachten we dat elk jaar een titelstrijd zou worden. Helaas is dat niet zo gegaan."

Russell vindt steun bij lotgenoten

Russell ziet dat hij niet alleen staat. "Voor Charles [Leclerc] is het hetzelfde geweest", legt hij uit. "En niemand had verwacht dat McLaren twee jaar geleden zo’n stap zou maken. Lando reed vijf jaar bij hen zonder een titelstrijd. Je moet gewoon accepteren dat dit de aard van Formule 1 is. Zo is het altijd geweest."

Schumacher als voorbeeld

De Brit haalt inspiratie uit de carrière van Schumacher. "Kijk naar Michael Schumacher: hij zat in zijn vijfde jaar bij Ferrari, al in de dertig, voordat hij daar een kampioenschap won", zegt Russell. "Ik ben 27, dus ik heb nog wel wat tijd aan mijn kant." Het verschil is dat Schumacher toen al tweevoudig wereldkampioen was met Benetton. Toch ziet Russell de les die erin zit: soms kost het jaren om als coureur en team de perfecte balans te vinden om samen te winnen.

