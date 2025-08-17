George Russell vergelijkt eigen F1-pad met dat van Michael Schumacher
George Russell vergelijkt eigen F1-pad met dat van Michael Schumacher
Sinds 2022 rijdt George Russell in dienst van Mercedes, en dat tijdens een periode waarin de Duitse renstal niet langer elk seizoen meedoet om de wereldtitel. Toch blijft de Brit ervan overtuigd dat een kampioenschap er voor hem in zit. Daarbij trekt hij zelf een opvallende vergelijking met niemand minder dan Michael Schumacher.
Russell beleeft inmiddels zijn zevende F1-seizoen en zijn vierde volledige jaar bij Mercedes. In die periode pakte hij vier overwinningen, waaronder zijn meest recente zege tijdens de Grand Prix van Canada 2025. Met in totaal 886 punten in zijn loopbaan staat hij stevig in de subtop, al ligt een titelstrijd momenteel buiten bereik, aangezien Oscar Piastri en Lando Norris de aangewezen personen zijn om dit seizoen de wereldtitel te pakken.
Mercedes kent ander tijdperk sinds Russell
De voorsprong van McLaren-coureurs Piastri en Norris is te groot, waardoor Russell vooral strijdt voor een plek in de top drie van het kampioenschap. Toch blijft zijn motivatie onaangetast. "Ik ben zeker hongeriger dan ooit om goed te presteren", legt hij uit in gesprek met Motorsport.com. Russell geeft toe dat hij meer had verwacht van zijn carrière tot nu toe. "Ik had gehoopt dat ik na zeven seizoenen op zijn minst één jaar echt om een kampioenschap had kunnen vechten", vertelt hij openhartig. "Toen ik bij Mercedes kwam, dachten we dat elk jaar een titelstrijd zou worden. Helaas is dat niet zo gegaan."
Russell vindt steun bij lotgenoten
Russell ziet dat hij niet alleen staat. "Voor Charles [Leclerc] is het hetzelfde geweest", legt hij uit. "En niemand had verwacht dat McLaren twee jaar geleden zo’n stap zou maken. Lando reed vijf jaar bij hen zonder een titelstrijd. Je moet gewoon accepteren dat dit de aard van Formule 1 is. Zo is het altijd geweest."
Schumacher als voorbeeld
De Brit haalt inspiratie uit de carrière van Schumacher. "Kijk naar Michael Schumacher: hij zat in zijn vijfde jaar bij Ferrari, al in de dertig, voordat hij daar een kampioenschap won", zegt Russell. "Ik ben 27, dus ik heb nog wel wat tijd aan mijn kant." Het verschil is dat Schumacher toen al tweevoudig wereldkampioen was met Benetton. Toch ziet Russell de les die erin zit: soms kost het jaren om als coureur en team de perfecte balans te vinden om samen te winnen.
Gerelateerd
Net binnen
Vakantie-updates: zo genieten de F1-coureurs momenteel van hun vrije tijd | F1 Shorts
- 1 minuut geleden
Max Verstappen blikt terug op onrustige periode: "Het slaat toch nergens op"
- 1 uur geleden
- 2
George Russell vergelijkt eigen F1-pad met dat van Michael Schumacher
- 1 uur geleden
- 2
Kelly Piquet viert 100 dagen oude dochter Lily met bijzondere foto’s
- 2 uur geleden
- 1
Max Verstappen openhartig: "Je moet accepteren waar je staat" in moeilijk 2025-seizoen
- 3 uur geleden
Fans zijn jaloers: McDonald’s lanceerde Formule 1-actie (en Europa greep mis)
- Vandaag 12:04
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
- 4 augustus