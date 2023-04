De eerste weersvoorspellingen voor het raceweekend in Azerbeidzjan

Jan Bolscher

Woensdag 19 april 2023 13:41

De Grand Prix van Azerbeidzjan vormt dit jaar het vierde raceweekend van het Formule 1-seizoen. In het weekend van zondag 30 april is er momenteel op alle drie de dagen een kleine kans op neerslag in Bakoe.

De Grand Prix van Azerbeidzjan staat sinds 2016 op de Formule 1-kalender, al werd er tot 2017 naar verwezen als de Grand Prix van Europa. De race wordt gehouden op het Baku City Circuit in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. In 2020 viel het evenement weg vanwege de pandemie, maar inmiddels maakt de vaak spectaculaire race gewoon weer deel uit van de lijst met bestemmingen. De Grand Prix zou in eerste instantie in 2015 voor het eerst verreden worden, maar moest destijds een jaar doorgeschoven worden vanwege een aantal organisatorische missers.

Artikel gaat verder onder video

Sprintraceweekend

Dit jaar vormt het Baku City Circuit daarnaast het decor voor het eerste sprintraceweekend van het seizoen. Dat betekent dat we op vrijdag gaan kwalificeren, op zaterdag een race over 100 kilometer verrijden en ons op zondag op kunnen maken voor de Grand Prix. Daarnaast heeft het er alle schijn van dat we dit twee jaar twee keer gaan kwalificeren in Bakoe, waardoor de sprintrace en de Grand Prix opzichzelfstaande evenementen worden. Dit is echter nog niet officieel gemaakt.

Weerbericht Bakoe

Op vrijdag 28 april kan de temperatuur in Bakoe oplopen tot 21 graden Celsius met een kans op neerslag van negen procent. De rest van het weekend zijn de voorspellingen één tikkeltje minder zomers. Op zaterdag bedraagt de maximale temperatuur 20 graden Celsius met 14 procent kans op neerslag, gevolgd door diezelfde temperatuur met 13 procent kans op neerslag op de zondag.