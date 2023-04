Jan Bolscher

Woensdag 19 april 2023 11:27

Een petitie gestart door fans van Lewis Hamilton om de race-uitslag van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 te wijzigen, heeft inmiddels de mijlpaal van 100.000 handtekeningen bereikt.

Het Formule 1-seizoen van 2021 kende een controversieel einde. Op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi waren Hamilton en Max Verstappen tijdens het laatste raceweekend van het jaar volop in gevecht om het wereldkampioenschap. De race leek de kant van de Mercedes-coureur op te gaan, tot een late safety car voor een onverwachte twist zorgde. Wedstrijdleider Michael Masi besloot de achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen weg te halen, wat de Nederlander de kans gaf om in de allerlaatste ronde nog één aanval op zijn concurrent in te zetten. Dit deed hij succesvol, en Verstappen legde beslag op zijn eerste wereldkampioenschap.

Petitie Hamilton-fans

Mercedes ging na afloop van de race tegen de uitslag in protest, maar de FIA ging hier niet in mee. Wel verliet Masi enige tijd later zijn positie als wedstrijdleider. Sindsdien is de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 een gevoelig onderwerp van gesprek. Met name de fans van Hamilton voelen zich nog altijd beroofd, zo blijkt uit het feit dat een petitie om de uitslag van de race aan te passen en Hamilton het kampioenschap toe te kennen, vandaag de mijlpaal van 100.000 handtekeningen heeft bereikt. Ruim een jaar na het vallen van de vlag is het nog altijd onderwerp van gesprek.