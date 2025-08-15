Russell eerlijk over vertrek Hamilton bij Mercedes: 'Was het voor alle partijen beter?'

George Russell was de afgelopen seizoenen teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes, maar ziet dit seizoen de Brit in het rood van Ferrari rijden. Russell zelf is nu de kopman van Mercedes en heeft zich uitgelaten over het vertrek van zijn landgenoot bij Mercedes.

Tegenover Motorsport.com stelt Russell dat verandering voor zowel Hamilton als Mercedes de juiste beslissing was. "Soms moet je het patroon doorbreken om weer op de juiste weg te komen. Het voelt anders binnen het team, maar uiteindelijk draait alles om prestaties. We begonnen goed dit seizoen, toen volgde een mindere fase. Dat hoort erbij, maar ik ben ervan overtuigd dat we weer kunnen terugkeren naar de juiste vorm. Het was goed voor hem, maar ook voor ons als team. Verandering is soms nodig.”

Russell over Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, teamgenoot van Russell bij Mercedes en de opvolger van Hamilton, begon sterk aan het seizoen. Sinds de races in Europa is zijn vorm verdwenen. Toch is Russell van mening dat de kritiek op Antonelli niet altijd terecht is. "Kimi krijgt soms onterechte kritiek. Het verschil in rondetijden tussen ons is niet anders geworden. In Canada pakte ik pole en hij werd vierde, op zes tienden. In België ging hij eruit in Q1, ik haalde Q3, maar hij zat er drie tienden achter. Het lijkt alsof hij ondermaats presteert, maar dat beeld klopt niet. In de huidige strijd betekent een tiende verschil al snel zes of zeven startplekken terwijl dat vorig jaar hooguit één plek scheelde. We zijn gewoon allebei een stap teruggegaan door de ontwikkeling van de auto.”

Russell ziet andere auto Mercedes in 2026

Volgend jaar gaan de reglementen wat betreft de motor en auto in F1 op de schop, en Russell weet nu al zeker dat er volgend jaar veel gaat veranderen. "Het concept voor volgend jaar is volledig anders. maar we hebben mensen nodig die creatief blijven en vertrouwen hebben in hun werk, en dat onze simulaties en tools goed functioneren. 95 procent van onze mensen is al bezig met volgend jaar. Zij zitten niet meer in de emotionele achtbaan van dit seizoen. En dat is precies wat we nodig hebben om volgend jaar goed voorbereid te zijn."

