Brundle fan van 'speciaal' Zandvoort, maar ziet groot minpunt: "Dat is jammer"

Martin Brundle ziet dat Circuit Zandvoort een echte uitdaging is voor de Formule 1-coureurs. Wel is hij eerder fan van de oude lay-out van het circuit door de duinen. Bij de huidige lay-out is er volgens hem als coureur iets minder lef nodig, zo stelt hij in een gesprek met Formule1.nl.

Over iets meer dan twee weken gaat het spektakel voor de een-na-laatste keer in Zandvoort van start, want de deal loopt tot en met 2026. Het circuit keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender en in aanloop daar naartoe zijn enkele bochten aangepast. Toch koestert Brundle nog oudere herinneringen en wijst hij naar de lay-out van de baan voor 1989. Destijds was het circuit een stuk langer dan nu; op sommige plekken staan tegenwoordig een vakantiepark en een golfbaan.

Oude lay-out VS nieuwe lay-out

Ook in de tijd dat Brundle zelf in de Formule 1 reed, bezocht de koningsklasse Zandvoort. Op de nieuwe versie, dus al vóór de verbouwing in 2020, heeft hij nooit gereden. "Als ik kijk naar de lay-out dan zie ik dat de belangrijke bochten nog steeds bestaan. Ook de ‘banking’ in sommige bochten is speciaal. Maar ja, ze moesten in Zandvoort ooit ook delen van de baan inkorten. Dat is jammer. Grof gezegd heb je als coureur nu minder ballen nodig om er te rijden dan vroeger", zo licht hij toe, en voegt eraan toe dat hij de oude lay-out beter vindt.

Echte uitdaging

Op Zandvoort is weinig ruimte voor een foutje en bij hoge snelheid kan dat behoorlijk gevaarlijk zijn. Toch zijn zulke klappers volgens Brundle van alle tijden: "Spannend, een echte uitdaging. Het enge aan dat circuit was dat het op bepaalde plekken gevaarlijk kon zijn. Maar dat gold overal in die tijd, als je van de baan vloog."

