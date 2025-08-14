close global

﻿
Isack Hadjar, Red Bull, Britain, 2024

Hadjar niet verrast door prestaties in F1: "Niet door toeval dat je hier bent"

Isack Hadjar, Red Bull, Britain, 2024

Isack Hadjar maakt op veel mensen indruk dit seizoen, zeker door zijn start tijdens zijn eerste seizoen in F1. De coureur van Red Bull maakt bij Racing Bulls zeker op zaterdag vaak indruk en legt uit wat er tot nu toe allemaal goed blijkt te gaan.

Hadjar heeft in zijn eerste seizoen in F1 al indruk weten te maken door 22 punten te verzamelen en zijn teamgenoot Liam Lawson voor te blijven. Lawson, die na een korte periode bij Red Bull Racing weer terugkeerde naar het dochterteam, heeft zestien punten verzameld sinds zijn terugkeer. Ondanks een lastige start in Australië, waar de Fransman de race niet eens begon, heeft de jonge coureur zich snel aangepast aan de koningsklasse. De rookie zelf is niet verrast door zijn eigen prestaties en aanpassingsvermogen, zo stelt hij tegenover Motorsport.com. "Niet echt, want ik denk niet dat het toeval is. Als je het tot F1 schopt, dan is dat niet door geluk. Dus dan weet je ergens wel dat je er klaar voor bent."

Hadjar zag 'toppers' in F2

Zijn zelfvertrouwen komt voort uit zijn eigen talent en voorbereiding, ondanks dat hij zelf ook twijfels had over de grote stap vanuit F2. Toch was zijn weg naar F1 niet zonder hobbels. In 2024 verloor hij de titel in F2 na een ongelukkige start in Abu Dhabi, maar dit heeft hem niet minder gemotiveerd. "Ik heb niet in de laatste drie seizoenen 'geleerd' hoe ik sneller moet rijden: dat is niet waar," stelt hij. Met de steun van Helmut Marko, adviseur van Red Bull en een invloedrijke man binnen het team, kreeg Hadjar een tweede kans.

