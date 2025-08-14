De Senior Race Strategy Engineer van Red Bull Racing, Stephen Knowles, moet toch wel glimlachen om de kennis van het reglement van Max Verstappen. De Nederlander bevindt zich zo nu en dan in het grijze gebied van de regels, en Knowles stelt dat Verstappen precies weet wat hij doet.

Knowles is één van de drie personen die de taken van de vertrokken Jonathan Wheatley heeft overgenomen. De voormalige teammanager van Red Bull Racing is namelijk aan de slag gegaan bij Kick Sauber als teambaas. De rol is nog relatief nieuw voor Knowles, die ook in Hongarije mee was gegaan met Verstappen naar de stewardsroom. De Nederlander moest daar verklaren wat er precies gebeurde met Lewis Hamilton in bocht vier van de Hungaroring. Er was echter geen contact tussen het duo, en de FIA deelde ook geen straf uit.

Reglement

In gesprek met de Inside Track-podcast gaat Knowles in op de kennis van Verstappen over de regels. "Hij weet heel goed hoe het sportreglement in elkaar zit en kent ook de richtlijnen voor de coureurs. Ik weet dat hij er veel aandacht aan heeft besteed. Dat zorgt ervoor dat hij precies weet wat je wel en niet mag doen, en wat je wel en niet moet doen om daar vervolgens gebruik van te maken."

Maximale uit regels halen en grijze gebieden opzoeken

Sommige regels worden na een actie van Verstappen aangepast, en hoewel er soms kritiek is op hoe hij met de regels omgaat, stelt Knowles dat het simpelweg één van de kwaliteiten van de Nederlander is: "Soms zie je scheve gezichten, maar ik denk dat het een gebied is, net als elk ander gebied als het gaat om prestaties. De regels waar we mee racen maken deel uit van het sportieve landschap, en het maximale daaruit halen is een groot onderdeel ervan, net zoals bijvoorbeeld pure snelheid."

