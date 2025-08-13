close global

﻿
Jonathan Wheatley, generic, 2025, Bahrain GP

Wheatley wijst grote uitdaging van Audi aan: 'Heel snel stappen zetten'

Wheatley wijst grote uitdaging van Audi aan: 'Heel snel stappen zetten'

Jonathan Wheatley, generic, 2025, Bahrain GP

Kick Sauber-teambaas Jonathan Wheatley zit helemaal in zijn nopjes bij het Zwitserse team. Samen met voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto werkt hij aan de transformatie naar Audi. Dat team staat volgend jaar officieel op de startgrid en volgens Wheatley wordt het vooral zaak om talentvolle engineers aan te trekken en te behouden.

Wheatley kwam over van Red Bull Racing, waar hij na negentien jaar vertrok. Daarvoor werkte de Engelsman zestien seizoenen bij Benetton, dat tegenwoordig als Alpine op de startgrid staat. Hij was een van de sleutelfiguren achter het succes van Red Bull en volgens F1-analist Peter Windsor de ideale opvolger geweest van de inmiddels vertrokken Christian Horner. Toch koos Wheatley vol overtuiging voor het project in Zwitserland. Aan Motorsport.com legt hij uit hoe hij met het team succes wil boeken.

Audi-mentaliteit

Volgens Wheatley draait het er vooral om talent vast te houden. De overstap naar een topteam is immers snel gemaakt, maar als Audi om titels wil strijden, moeten de beste mensen binnen de renstal blijven. “Er zijn gebieden waar je heel snel stappen moet zetten, en misschien is daar nieuw leiderschap nodig. Tot nu toe zijn er daar niet zo veel van geweest sinds ik hier ben. En je moet de toekomstige sterren binnen de organisatie identificeren en hen laten groeien. Want ik weet eigenlijk niet zeker welke cultuur je creëert als je steeds maar van buitenaf haalt. Als we een volwaardig fabrieksteam in de Formule 1 willen zijn, met kracht en diepte in elk gebied, moeten we op jonge leeftijd rekruteren. We moeten mensen opleiden en hen leren wat de ethos van het Audi F1-team is.”

Grote aangename verrassing

Audi wordt straks, samen met Ferrari en de Racing Bulls, een van de drie teams met een officiële basis buiten het Verenigd Koninkrijk. Dat maakt het lastiger om personeel aan te trekken; sommige medewerkers zien de verhuizing naar Zwitserland simpelweg niet zitten. Wheatley zelf is echter positief verrast: “Het leven in Zwitserland was een van de grootste verrassingen van deze baan... We hebben die geweldige stad vlakbij, en mijn vrouw en ik zitten ’s avonds vaak daar en zeggen dan: ‘Mijn god, dit is geen vakantie. Dit is waar we wonen.’”

Ook Red Bull heeft zijn hoofdkantoor in Milton Keynes, en Wheatley erkent dat hij vooraf niet had stilgestaan bij de verhuizing: “Ik denk dat, toen ik de kans kreeg om bij het Audi F1-project te komen, ik zo gefocust was op het racen, zo gefocust op het team en hoe dat eruit zou gaan zien. Ik had eigenlijk niet echt nagedacht over hoe het leven in Zwitserland zou zijn. Ik zou zeggen dat het meer is dan een aangename verrassing.”

