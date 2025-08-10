Voormalig TopGear-presentator Chris Harris is lovend over Max Verstappen. De Britse autosportjournalist wijst op de reputatie van de viervoudig kampioen in Groot-Brittannië en stelt dat er toch wel een vertekend beeld bestaat. In een onlangs geüploade promotiefilm van Ford Performance interviewt Harris de Nederlander, en hij hoopt dat meer Engelsen dat beeld zullen gaan zien.

In zijn eigen podcast Chris Harris on Cars blikt Harris terug op de video die hij met Verstappen maakte: "Ik had er eerder niets over gezegd in deze podcast, want ik moest het voor mij houden. Nu wil ik er toch iets meer over vertellen. Het gaat me niet zozeer om de video zelf, want die kijk ik niet terug als ik er zelf in voorkom. Wat mensen over Max Verstappen moeten weten, is dat hij in het Verenigd Koninkrijk vaak verkeerd begrepen wordt."

Talent dat niet iedereen kan bevatten

Daarbij hint Harris mogelijk op een bewust gecreëerd beeld van Verstappen, zonder daar veel woorden aan vuil te maken. "Het zou cynisch zijn om hem anders neer te zetten dan hoe mensen hem ervaren", zo benadrukt hij. "Wij hebben hem gewoon laten zien zoals hij is, en eerlijk gezegd: hij is één van ons. Ongecompliceerd, met een uitzonderlijk talent dat aangeboren is om een raceauto te besturen op een wijze die wij eigenlijk niet kunnen bevatten," prijst hij de viervoudig kampioen.

Opgegroeid onder het oog van kritische media

Verstappen was in de eerste jaren van zijn Formule 1-carrière soms betrokken bij crashes die niet altijd even handig waren. Harris benadrukt dat we naar een tiener hebben zitten kijken die zijn 'vuile jaren' in de Formule 1 moest afwerken, terwijl andere rookies die fouten in lagere klassen maakten. "Als we gaan oordelen over Max, wat soms wel terecht is, dan kijken we over een aantal dingen heen. Hij was zo ontzettend jong toen hij doorbrak. Ik weet niet of hij toen zelf al doorhad wat hij wel en niet kon in een raceauto. Hij is al wereldkampioen geworden, onder het vergrootglas van zeer kritische media. Ik voel me bijna als een oude man, maar dat heeft hij niet nodig. Wél kan ik me voorstellen dat je zo’n jonge wil beschermen," aldus Harris.

