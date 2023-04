Jordy Stuivenberg

Dinsdag 18 april 2023 13:55 - Laatste update: 14:22

Nico Rosberg stopte direct na het binnenhalen van zijn eerste wereldtitel in de Formule 1, maar dat stortte hem in een behoorlijke identiteitscrisis. De Duitser moest echt op zoek naar een nieuwe invulling voor zijn leven.

Rosberg maakte in 2010 de overstap naar het team van Mercedes en daar kreeg hij in 2013 gezelschap van zijn voormalige boezemvriend Lewis Hamilton. De Brit had echter meteen de bovenhand en in de jaren daarna bekoelde hun relatie behoorlijk. Het kwam in 2016 tot een behoorlijke uitbarsting tussen de twee, met als dieptepunt de aanvaring in Barcelona. Rosberg moest dan ook tot het uiterste gaan om in datzelfde jaar zijn eerste en enige titel binnen te halen.

Het kwam destijds als een grote verrassing dat Rosberg zich direct daarna terugtrok uit de Formule 1. Later bleek dat de strijd met Hamilton zo'n zware wissel op hem trok dat hij het niet zag zitten om nog zo'n seizoen door te maken. In een interview met Men's Health geeft hij nu toe dat hij ook zijn eigen kunnen in twijfel trok. "Ik was bang dat ik op een gegeven moment niet goed genoeg meer zou zijn en dat geen team me meer zou willen. Ik wilde echt zelf de beslissing nemen."

Altijd focus op racen

Rosberg keerde later wel terug in de paddock, maar dan als analist bij de Britse tak van Sky Sports. Het is onderdeel van zijn nieuwe identiteit, maar dat was wel even zoeken. "Het voelde alsof ik mijn leven opgaf. Alles draaide om racen. Ik ging alleen om met monteurs, mijn engineers, mijn teamgenoten. Mijn hele sociale leven speelde zich af in de paddock. Dat veegde ik in één keer van tafel."

Dat niet alleen, ook de adrenaline en het succes verdwenen naar de achtergrond. Zo sta je dik twintig weekends per jaar in de spotlights en zo zit je thuis op de bank naar de wedstrijden te kijken. "Ik was verslaafd aan de erkenning, aan succes. Ik had mezelf nooit afgevraagd wat mijn andere passies waren. Ik leefde altijd toe naar de volgende race. Ik heb enorm in mezelf geïnvesteerd om dat uit te vinden."