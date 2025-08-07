Jos Verstappen krijgt bijval: ‘Hij deed wat nodig was om een kampioen te maken’
Voormalig vertrouwenspersoon van Michael Schumacher, Gino Rosato, begrijpt niets van alle verhalen over de vermeend harde opvoeding van Jos Verstappen richting zoon Max. De Canadees vindt juist dat ouders tegenwoordig misschien wel té beschermend zijn, en wijst op Jos Verstappen, die volgens hem niet alleen een fenomeen heeft grootgebracht, maar ook een echte gentleman.
Vader Jos verscheen onlangs in de media en stelde dat vooral in Engeland een verkeerd beeld is ontstaan van zijn zoon Max. Daar wordt hij afgeschilderd als een 'eikel', maar volgens Jos is daar niets van waar. Rosato stelt dat vader Jos misschien wel een ‘eikel’ is, maar dan op een goede manier. In Pitstop legt Rosato uit: "Jos is een echte schurk. Ga niet met Jos sollen. Hij is een puur mens, een eerlijke man, en daarnaast ook erg old school." Dat Jos Verstappen soms kritiek krijgt op zijn opvoedstijl, daar kan Rosato weinig mee: "Wat ga je hem verwijten? Dat hij het slecht heeft gedaan? Hij heeft het grootste beest (sportief gezien) gecreëerd dat de Formule 1 ooit heeft gekend."
Als je de beste wil zijn, dan horen strenge eisen erbij
De opvoeding door Verstappen senior was altijd gericht op één doel: de Formule 1 bereiken. "Ik zie vaak ouders die hun kinderen overmatig beschermen en zeggen: ‘ach gut, hij heeft dit nodig, of dat’, maar Jos is van de oude stempel. Hij zette Max simpelweg voor de keuze: als je de beste wilt zijn, moet je accepteren wat daarbij hoort." Rosato, die Schumacher nog kende uit diens hoogtijdagen, trekt de vergelijking: "Sinds Michael Schumacher met pensioen is gegaan, is Max zonder twijfel de beste coureur die in de F1 is gekomen."
'Verstappen op de baan meedogenloos, buiten de baan gentleman'
Daarnaast is Max Verstappen op het circuit heel anders dan daarbuiten. Op de baan geeft hij geen centimeter prijs aan zijn collega’s, maar buiten de baan maakt hij tijd voor iedereen. "Hij denkt alleen aan racen, en op dat vlak lijkt Max erg op Kimi Räikkönen. Maar Verstappen is minder nors, meer open en zelfs speels. En naast het opvoeden van een fenomeen op het circuit, heeft Jos ook een echte gentleman grootgebracht. Hij wordt vaak neergezet als arrogant, maar als je de nummer één bent, trek je kritiek aan, dat is onvermijdelijk. Als ik lees of hoor dat Max Verstappen een klootzak is, dan kan ik je garanderen: ik zou maar wat graag zo’n klootzak zijn als Max Verstappen."
