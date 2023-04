Remy Ramjiawan

Volgens George Russell kan de Formule 1 nog wel wat schaven aan de opzet van een sprintweekend, in de hoop een minder druk schema voor de coureurs en de teams te hebben.

De Grand Prix van Azerbeidzjan staat over anderhalve week op het programma. Het is daarnaast ook het eerste sprintweekend van het seizoen. Het alternatieve format heeft ervoor gezorgd dat er op elke dag van het weekend een sessie plaatsvind, waar het er echt om draait. Toch is er ook kritiek op het format, zo zou het te veel afwijken van een 'normaal' Grand Prix-weekend en enkele stemmen uit de paddock zijn bang om het DNA van de Formule 1 hiermee te verliezen. Ook regerend wereldkampioen Max Verstappen suggereerde dat hij de sport zou kunnen verlaten als er nog meer veranderingen door worden gevoerd.

Avondsessie

Russell is vol lof over het sprintformat, al heeft hij nog wel een paar ideeën om het weekend te verbeteren. "Ik zeg, ten behoeve van de twee of drieduizend mensen die de hele wereld moeten afreizen, dat de eerste sessie op vrijdagmiddag, misschien wel in de avond moet plaatsvinden. Dan is er minder druk voor de teams om, laten we zeggen, op woensdag te arriveren", zo legt hij uit. Het idee is dat de teams iets meer speelruimte krijgen en dus ook iets later naar het evenement hoeven af te reizen.

Maand langer thuis

"Als je de eerste sessie op vrijdagochtend hebt, dan moet je hier op donderdag zijn, wat voor veel races betekent dat je op woensdag moet vliegen. Als je dat optelt over 24 races in één jaar, dan ben je bijna een maand langer thuis of slaap je in je eigen bed, wat voor iedereen in dit circus gigantisch is. Dus ja, ik zou zeggen hou het sprintformat, maar zorg ervoor dat de eerste sessie wat later wordt ingepland", aldus Russell.