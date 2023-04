Remy Ramjiawan

Maandag 17 april 2023 14:58 - Laatste update: 19:19

Martin Whitaker, de CEO van de Saudi Motorsport Company, is van mening dat er nog wel meer races in het Midden-Oosten kunnen worden verreden dan de huidige vier Grands Prix die er zijn geweest.

Het Midden-Oosten is inmiddels sterk vertegenwoordigd binnen de Formule 1, met vier races op de kalender. Niet alleen reist het spektakel af naar Bahrein, ook in Saoedi-Arabië, Abu Dhabi en Qatar zijn er Formule 1-weekenden gepland. Toch is er nog ruimte volgens Whitaker om een tweede race in Saoedi-Arabië te organiseren. Wel is er kritiek op de uitstapjes naar landen waar de mensenrechten iets minder hoog in het vaandel staan dan in het westen. De angst voor sportswashing bestaat, maar voorlopig wil de FOM de situatie in de landen belichten door er juist naar toe te gaan, zodat de aandacht erop blijft.

Vergelijking Europa en Midden-Oosten

In gesprek met GrandPrix247 trekt Whitaker de vergelijking met races in Europa. "Eigenlijk lijkt het misschien dichtbij - de afstand tussen Bahrein en Djedda is ongeveer 1.500 kilometer verder dan de afstand tussen Silverstone en Boedapest [2.000 kilometer] - en er worden veel races gehouden tussen deze twee Europese locaties. De locaties van de races in het Midden-Oosten liggen dus niet zo dicht bij elkaar als je denkt", zo wijst hij naar de grote afstanden.

Volgens de Engelsman is er dan ook sprake van concurrentie tussen de huidige races in het Midden-Oosten: "Ja, er is onderlinge concurrentie, maar ze zijn samen sterker dan wanneer ze allemaal los van elkaar zouden staan." Daarnaast wijst hij naar het effect in het gebied: "Saoedi-Arabië maakt deel uit van de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC) en het is gunstig voor ons allemaal in de regio om Formule 1-races te houden omdat het de bekendheid vergroot en de sport helpt ontwikkelen."

Twee races in Saoedi-Arabië?

Djedda is tot het einde van 2026 de plek waar de race in Saoedi-Arabië zal worden gehouden, daarna is het de bedoeling dat het gloednieuwe circuit in Qiddiya, net buiten Riyad, het stokje gaat overnemen. Maar gezien de populariteit van het razendsnelle stratencircuit, oppert Whitaker ook de optie om twee races te houden in het land. "Feit is dat Qiddiya nog steeds deel uitmaakt van het plan, maar ze zijn nog niet begonnen met de bouwwerkzaamheden, zodat Djedda ineens een permanente locatie is geworden", aldus de CEO van de Saudi Motorsport Company.