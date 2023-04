Remy Ramjiawan

Maandag 17 april 2023 14:14

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft plannen voor een Formule 1-team met gelijke kansen voor mannen en vrouwen gesteund. Voorafgaand aan de Grand Prix van Australië doken plannen op waaruit bleek dat de voormalige oprichter en CEO van British American Racing (BAR), Craig Pollock, aan het hoofd zou staan van een nieuw Formule 1-team met de naam Formula Equal.

Pollock deelde eind maart mee dat hij serieuze plannen heeft om weer de Formule 1 in te gaan stappen en ditmaal met een team dat voor vijftig procent uit mannen en voor vijftig procent uit vrouwen zal gaan bestaan. Dat moet volgens hem ook toegepast worden op de rijders en dat zou betekenen dat als zijn team daadwerkelijk een goedkeuring van de FIA krijgt, er sinds lange tijd weer een vrouwelijke coureur in de koningsklasse van de autosport zal zitten. De Brit heeft eerder al BAR opgericht en dat team was van 1999 tot en met 2005 actief in de Formule 1.

Interesse van vrouwen in F1 groeit

De sport is gericht op het vergroten van de diversiteit met de onlangs gelanceerde F1 Academy, een kampioenschap ontworpen om de volgende vrouwelijke Formule 1-coureur te vinden, als voorbeeld hiervan. Op de vraag of hij Formule Equal ziet als een 'serieus voorstel' en 'een goede manier om de deelname van vrouwen te vergroten', zei Horner: "Het is fantastisch om te zien hoeveel meisjes en vrouwen nu interesse tonen in de Formule 1 en we zien het op alle niveaus."

Susie Wolff, directrice F1 Academy

Gelijkheid 'gaat vanzelf'

"Met de groeiende belangstelling en met de diversificatie binnen de genders, is het aantrekkelijk voor meer vrouwen om betrokken te raken bij de sport, of dat nu is vanuit een technische basis of in alle aspecten van de organisatie. We zien dat zeker op natuurlijke wijze gebeuren, omdat de sport toegankelijker wordt en wij ons inspannen om het toegankelijker te maken. Dus ja, ik denk dat het iets is dat vanzelf gaat gebeuren", aldus de teambaas van Red Bull Racing.