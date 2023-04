Remy Ramjiawan

Volgens Ted Kravitz zou Sebastian Vettel weleens de ideale opvolger van Red Bull-adviseur Helmut Marko kunnen gaan worden. De viervoudig kampioen nam eind 2022 afscheid van de sport en 'Seb' zou volgens de Engelsman de perfecte opvolger van de 79-jarige Oostenrijker zijn.

Vettel heeft zijn meest succesvolle jaren binnen de koningsklasse van de autosport gekend bij het team uit Milton Keynes. Van 2010 tot en met 2013 was het de Duitser die met de scepter zwaaide in de Formule 1 en wist hij vier wereldtitels op rij te pakken in dienst van de energieblikjesgigant. Kravitz gelooft echter dat Vettel dit jaar weer te zien zal zijn in de paddock, na zijn afscheid van vorig jaar. Hij vermoedt dat de Duitser bij zijn oude werkgever een functie zal krijgen en bij Motorsportweek legt hij het uit.

Comeback Vettel

"We zien dit jaar misschien wel een verrassende comeback van Sebastian Vettel, maar niet als coureur. Ik geloof echt dat hij besloten heeft om niet meer te rijden en als integere man, zoals ik weet dat hij is, denk ik niet dat hij iedereen gaat teleurstellen door te zeggen 'ahh, weet je wat, ik was daar niet oprecht in, hier gaan we, ik kom terug als coureur'", zo ziet Kravitz Vettel als een man van zijn woord. Daarnaast heeft de Duitser aangegeven meer tijd te willen gaan spenderen met zijn familie en strookt zijn persoonlijke doelstellingen niet helemaal met de Formule 1-wereld.

Vervanger van Marko

In welke rol en bij welk team Vettel eventueel zal terugkeren, daar heeft Kravitz wel een idee bij. "Mogelijk Audi, misschien, maar ik denk dat hij zal terugkeren naar Red Bull. Ik denk dat hij Helmut Marko zal vervangen, dat is waarschijnlijker. Hij zal dan de autosportadviseur kunnen gaan worden", zo ziet de Brit. Marko heeft zich in de voorbije maanden uitgelaten over de nieuwe CEO van Red Bull Racing, Oliver Mintzlaff. De twee zouden niet altijd op één lijn liggen, maar van een breuk is geen spraken.