Coulthard zag "overmoedige" Pérez afreizen naar Australië

Volgens voormalig Red Bull-coureur David Coulthard was Sergio Perez na zijn overwinning in Djedda iets te overmoedig geworden, waardoor hij de fouten in Australië maakte. De Mexicaan moest een inhaalrace inzetten op het Albert Park Circuit, nadat hij zich in de kwalificatie vergaloppeerde.

De 33-jarige Checo heeft dit seizoen de jacht op de wereldtitel officieel geopend door een aantal keren zijn titelaspiraties uit te spreken. In Djedda wist Pérez net als in 2022 de pole position te pakken, maar dit jaar wist hij de race ook nog eens te winnen, iets wat vorig jaar niet lukte. Na drie races heeft de Mexicaan 54 punten achter zijn naam staan en dat zijn er vijftien minder dan teamgenoot en kampioenschapsleider, Max Verstappen.

Fouten en blokkerende bandjes

Coulthard wijst bij Channel 4 op de titelaspiraties van de Mexicaanse Red Bull-coureur en is kritisch op de verrichtingen van Pérez in Australië. Met zijn eerste overwinning van het 2023-seizoen op zak, reisde Checo af naar Melbourne en tijdens de derde vrije training ging hij gebukt onder remfouten en blokkerende bandjes en in de kwalificatie zorgde een schuiver in bocht drie uiteindelijk voor een uitvalbeurt. Hoewel Pérez zich nog heeft teruggeknokt naar een vijfde plek in de race, waren de fouten volgens de Schot te wijten aan een overmoedige Pérez.

David Coulthard

'Hij remde zelfs later dan Verstappen'

"Vrije training buiten de baan, en de kwalificatie weggooien in de eerste ronde. Ik denk dat hij overmoedig was na zijn overwinning in Saoedi-Arabië", zo luidt de conclusie voor de 52-jarige Schot. Hij vermoedt dat Pérez de data van teamgenoot Verstappen had bekeken en er een schepje bovenop wilde doen. "Het blijkt dat hij in die eerste run 20 meter later remde dan zelfs Max Verstappen, dat is een nogal optimistische poging in bocht drie, waardoor hij uiteindelijk in de vangrail eindigde", aldus Coulthard.