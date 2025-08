Afgelopen weekend reed Max Verstappen zijn 200e race voor Red Bull Racing. Maar het weekend in Hongarije was er eentje om snel te vergeten. In gesprek met De Telegraaf blikt vader Jos Verstappen terug op deze mijlpaal en benoemt hij zijn favoriete moment uit Max’ carrière bij het team.

Verstappen junior debuteerde in 2015 op 17-jarige leeftijd bij Scuderia Toro Rosso. In zijn eerste seizoen finishte hij tot twee keer toe als vierde. Ook in 2016 begon hij bij het zusterteam van Red Bull, maar halverwege het jaar volgde de promotie naar het hoofdteam. Die kans betaalde hij direct terug: Verstappen won zijn debuutrace voor Red Bull in Spanje. Jos Verstappen kijkt daar nog altijd met veel plezier op terug, maar het absolute hoogtepunt blijft voor hem de seizoensfinale in Abu Dhabi in 2021.

Artikel gaat verder onder video

Eerste titel Verstappen

In dat jaar maakte Max voor het eerst serieus kans op de wereldtitel. Toevallig reisden hij en rivaal Lewis Hamilton met een gelijk aantal punten af naar Abu Dhabi: 369,5. Doordat Max meer overwinningen had geboekt, zou hij bij een gelijke stand alsnog kampioen worden. "Af en toe zie ik nog weleens een filmpje voorbij komen van die laatste ronde. Dat blijft bijzonder. Hoe Max daar z’n auto naast die van Hamilton zet en hem inhaalt...", glundert Jos. De veelbesproken safety car bleek uiteindelijk cruciaal voor die eerste wereldtitel: "Tot aan die slotfase hadden we eigenlijk geen kans. Hamilton was gewoon te snel op dat moment." Voor Jos blijft het een onvergetelijk moment: "Een eerste titel is natuurlijk al heel bijzonder, maar alles eromheen maakte het nóg specialer."

Gerelateerd