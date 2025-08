Bernie Ecclestone heeft Lewis Hamilton aangeraden om per direct te stoppen met de Formule 1 en zijn contract bij Ferrari volledig uit te laten betalen. De voormalige F1-baas waarschuwt de zevenvoudig wereldkampioen voor de risico's van doorgaan en ziet mogelijkheden voor jong talent om zijn plek in te nemen. Ecclestone, inmiddels 94 jaar oud, stelt vooral niet te willen dat Hamilton iets ergs overkomt nu hij niet meer meedoet voor het wereldkampioenschap.

Na een teleurstellende Grand Prix van Hongarije, waar de Brit slechts als twaalfde eindigde, adviseert Ecclestone de coureur om plaats te maken. "Ze worden moe. Lewis is moe. Hij doet dit al zijn leven. Hij heeft een totale reset nodig om iets compleet anders te doen", verklaarde de oud-Formule 1-baas vanuit Portugal tegenover Daily Mail. Hamilton, die zichzelf 'absoluut nutteloos' noemde na de kwalificatie, zit in het eerste jaar van een driejarig contract bij Ferrari en heeft moeite om zijn vroegere niveau te evenaren. Het was voor het eerst dat hij op de Hungaroring geen WK-punten scoorde bij een finish.

Uitbetalen

Ecclestone, die zijn advies gaf tijdens de race in Boedapest, suggereert dat Ferrari zou kunnen kijken naar Isack Hadjar van Racing Bulls of Gabriel Bortoleto van Sauber als vervangers. Hij benadrukte dat het tijd is voor de Ferrari-coureur om zijn contract uit te laten betalen en ruimte te maken voor deze jonge talenten. Hamilton zijn salaris bij Ferrari zou naar verluidt 70 miljoen euro per jaar bedragen. "Als ik Lewis was, zou ik tegen Ferrari zeggen dat ik mijn hele contract volledig uitbetaald wil krijgen. Ze hebben hem gecontracteerd omdat ze dachten dat hij de klus aankon. Het werkt niet, dus ik kan wel plaatsmaken als je dat wilt, maar dat is de afspraak", adviseert hij de Brit de zeggen.

Toto Wolff

Ondanks Ecclestone's advies gelooft Toto Wolff, Hamilton's voormalige teambaas bij Mercedes, dat de coureur moet doorgaan. "Lewis heeft nog onafgemaakte zaken in de Formule 1," aldus Wolff. "Hij moet nergens heen. Volgend jaar zijn er gloednieuwe auto's, compleet anders om in te rijden, nieuwe motoren die een intelligente manier van energiebeheer vereisen. Dus dat is absoluut op Lewis zijn lijf geschreven. Ik hoop dat hij nog vele jaren blijft", zo liet de Oostenrijker weten.