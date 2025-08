Tijdens de Grand Prix van Hongarije van afgelopen weekend zagen we een klassiek gevecht terug op de baan. In bocht vier van de 29e ronde waagde Max Verstappen een gedurfde inhaalactie op Lewis Hamilton, wat zorgde voor een hachelijk moment op de baan. Volgens Anthony Davidson voorkwam laatstgenoemde een ramp.

De FIA besloot na de race geen verdere actie te ondernemen tegen de Red Bull-coureur. De stewards oordeelden dat Verstappen geen blaam trof, mede doordat er geen contact was tussen de auto's. Beide coureurs werden door de stewards opgeroepen voor een onderzoek, maar de zevenvoudig wereldkampioen besloot af te haken voor de hoorzitting. De Nederlander verbaasde zich over het feit dat hij zich moest verantwoorden, omdat er volgens hem "niets was gebeurd". Hij vond het bovendien een teken dat Hamilton niet aanwezig was, wat impliceerde dat ook hij het onderzoek onnodig vond. "We hebben elkaar niet eens geraakt, dat is het ding," zo stelde Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Crash voorkomen

Davidson prijstde Mercedes-coureur voor zijn kunde om een crash te voorkomen en benadrukt dat het een teken was van zijn ervaring als wereldkampioen. "Lewis heeft de capaciteit die je van een zevenvoudig wereldkampioen zou verwachten om niet met elkaar te crashen, hoewel je zou kunnen stellen dat Max hem van de baan duwde", citeert PlanetF1. "Er was geen contact. Lewis handelde goed en wist het op de een of andere manier te overleven. Veel coureurs zouden gewoon de normale racelijn hebben ingestuurd en er zou contact zijn geweest. Er zou sprake zijn geweest van een spin op hoge snelheid. Het is goed gedaan door Lewis om dat te voorkomen."

Vele regels

Het voorval vond plaats in een raceweekend dat voor beide coureurs niet al te best verliep. De Red Bull-rijder kwam niet verder dan een negende plek, terwijl Hamilton teleurstellend als twaalfde over de streep kwam na een dramatische kwalificatie. Verstappen legt uit dat het de vele regels zijn die tegenwoordig gelden voor coureurs, die ervoor zorgen dat er een onderzoek komt, ondanks dat er geen contact was. "Het probleem is dat we zoveel regels hebben, het is altijd een ingewikkelde zaak", zo zei de viervoudig wereldkampioen.