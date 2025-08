Algemeen Dagblad trekt harde conclusies over Verstappen bij Red Bull

Max Verstappen (27) heeft inmiddels bevestigd ook volgend jaar voor Red Bull Racing te rijden, maar de Nederlander zal toch alles behalve een goed gevoel hebben bij hoe het momenteel gaat bij de Oostenrijkse renstal. Volgens het Algemeen Dagblad wordt het voor Red Bull nog een hels karwei om Verstappen gemotiveerd te houden.

De Grand Prix van Hongarije was niet een race waar Verstappen en zijn team met veel plezier op zullen terugkijken. Het weekend liep uit op een grote deceptie en het lek bij Red Bull lijkt nog lang niet boven. Verstappen wist de beperkingen van de RB21 vaak te verbloemen, maar op de Hungaroring was ook daar geen sprake meer van. De Nederlandse wereldkampioen kwam slechts als negende over de finish en kan - bij het ingaan van de zomerpauze - de wereldtitel definitief op zijn buik schrijven. 'De realiteit is dat McLaren in de laatste vier races vier één-tweetjes scoorde en amper nog kruimels laat vallen. En is er al wat te sprokkelen, dan moet Verstappen ook nog af zien te rekenen met George Russell en Charles Leclerc die de laatste weken vaker het podium bezochten', zo schrijft het AD.

Red Bull moet Verstappen gemotiveerd houden

Gelukkig voor Red Bull is de angst voor een vertrek van haar goudhaantje inmiddels verdwenen. Verstappen heeft luid en duidelijk uitgesproken dat hij in ieder geval volgend jaar nog bij Red Bull blijft. 'De vrees dat Verstappen voor die tijd vertrokken is, is voor teambaas Mekies gelukkig van tafel. Maar wat wel overblijft voor de Fransman is de gigantische uitdaging om de Nederlander de komende maanden gemotiveerd te houden. En daar zal hij de komende weken nog wel eens zijn hoofd over breken op zijn strandbedje', zo klinkt het in bovengenoemde Nederlandse krant.

De tijd van kampioenschappen is voorlopig voorbij

En die kopzorgen zijn terecht, want Verstappen heeft al aangegeven niet in het middenveld of de achterhoede te willen rijden. 'Hij zal zijn best blijven doen, beloofde hij. Maar voor een rol in de schaduw is een kampioen als Verstappen echt niet in de wieg gelegd', klinkt het. En dat terwijl meestrijden om kampioenschappen op dit moment verder weg lijkt dan ooit. 'Die tijd lijkt (voorlopig) voorbij', zo sluit het Algemeen Dagblad af.

