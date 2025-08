Max Verstappen heeft gereageerd op de uitspraken van Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko, die stelde dat de problemen van het team tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Hongarije al zijn achterhaald en het niet meer voor zal komen.

Verstappen begon vanaf P8 aan de race, kende een matige start en zou vervolgens weer wat opschuiven. P5 leek gedurende de race het hoogst haalbare en zelfs realistisch, maar deze kans vervloog omdat Verstappen vroeg stopte en voor een tweestopper ging, terwijl de andere coureurs voor hem eigenlijk massaal voor een enkele stop gingen. Verstappen kwam in de laatste stint hierdoor vast te zitten achter Liam Lawson en moest genoegen nemen met P9. Marko stelde na afloop van de race dat Red Bull het probleem rondom de banden en het werkvenster al gevonden had. "Het zal zoals hier niet meer gebeuren in andere races, verwacht ik."

Verstappen snapt niks van uitspraken Marko

Verstappen stelt tegenover De Telegraaf dat hij niet helemaal begrijpt waar de uitspraken van Marko vandaan komen en heeft er zo zijn eigen mening over. "Dat is een beetje makkelijk om te zeggen. Ik was het hele weekend langzaam en we konden geen moment grip vinden. Natuurlijk hebben we wel ideeën waar dit vandaan komt, maar daar kan ik hier niet altijd over uitweiden."

Verstappen legt uit waar hij het moeilijk had

Verstappen kon tijdens de Grand Prix amper zijn ritme vinden tijdens de drie stints die hij reed en weet ook waar het probleem hem vooral in zat. "Met name in de langzame bochten worstelde ik, en daar reed iedereen bij me weg." De Nederlander zat in zowel de voorlaatste als de laatste stint met betere banden vast achter coureurs die een pitstop minder hadden gemaakt en dus oudere banden hadden. Hierdoor kon hij zijn tempo niet maximaliseren op een circuit waar het sowieso lastig is om in te halen.

