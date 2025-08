Fred Vasseur heeft een interview met Sky Sports afgeknapt, nadat hij werd gevraagd naar de vorm van Lewis Hamilton en of de Ferrari-teambaas nog vertrouwen heeft in de performance van de zevenvoudig wereldkampioen.

Het raceweekend in Hongarije is vooralsnog een pijnlijke voor Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur wist op zaterdag niet verder te komen dan de twaalfde startplaats, waar teammaat Charles Leclerc de rode bolide op pole position wist te zetten. Hamilton lijkt al langer niet lekker in zijn vel te zitten en na afloop van de sessie was hij live voor de camera bikkelhard voor zich zelf: "Ik ben nutteloos, compleet nutteloos", klonk het onder andere. "De auto staat op pole. Het ligt aan mij. Ze moeten een andere coureur zoeken."

Vasseur kapt interview af

Teambaas Fred Vasseur wordt na afloop door de Engelse tak van Sky Sports gevraagd naar de vorm van Hamilton, maar heeft daar duidelijk weinig zin in. "Als je kijkt naar de bijdrage van Lewis en naar alles wat hij heeft bereikt, heb je er dan nog vertrouwen in dat hij zijn beste vorm...", klinkt het, maar dan kapt Vasseur de interviewer af: "Het is onaardig, vorige week zei je volgens mij nog dat hij een fantastische race reed. Klopt? Ja? Oké." Vervolgens volgt er nog een schouderklopje, en loopt Vasseur weg.

Bandentemperatuur tijdens out lap

Bij de Italiaanse tak van de zender gaat Vasseur wel in op wat er mis ging bij Hamilton: "De out lap is cruciaal. Als je te veel van de banden vraagt in bocht één, loop je het risico dat je aan het eind van je ronde geen grip meer hebt. Lewis viel uit in Q2, Charles was maar een paar honderdsten sneller. Het is altijd moeilijk om de out lap te managen. Hij is vanzelfsprekend gefrustreerd, want alleen het rondje in Q2 klopte niet. Dat is zonde. We moeten hiervan leren."

