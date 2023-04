Brian Van Hinthum

Max Verstappen is natuurlijk geboren in een heuse racefamilie en heeft de kwaliteiten op de baan niet van een vreemde. Jos Verstappen speelde in zijn ontwikkeling een grote rol, maar ook moeder Sophie Kumpen kon een aardig potje sturen en zij legt uit hoe ook haar genen een belangrijke rol bij Verstappen spelen.

Het zijn mooie tijden voor Verstappen en al zijn fans. Nadat de Limburger in 2021 hard met Lewis Hamilton moest knokken voor zijn eerste wereldtitel in zijn carrière, ging het in 2022 allemaal een stuk eenvoudiger en kon hij in Japan zijn tweede kampioenschap al vieren. De dominantie van Red Bull lijkt voorlopig gestaag door te gaan en met twee overwinningen in de eerste drie races is de Nederlander opnieuw titelkandidaat nummer één voor dit seizoen.

Verdienstelijke carrières

Dat Verstappen zich ook tot goede racer zou ontpoppen, leek eigenlijk vanaf zijn geboorte al in de sterren geschreven. Vader Jos reed lang in de Formule 1 en hoewel hij natuurlijk nooit zo succesvol als zijn zoon was, werd hij toch als een erkend racer gezien en nam hij onder meer plaats in een team naast Michael Schumacher. Ook moeder Kumpen kon goed racen. De Belgische deed het in haar jonge jaren goed in de karting, waarna zij ook nog jaren uitkwam n de Formula A-, K- en Super A-klassen, geen onverdienstelijke carrière.

Agressiviteit

In de Max Verstappen: Anatomy of a Champion-documentaire op Viaplay legt ze uit hoe ook zij een rol heeft gespeeld in het karakter van Verstappen. "Een racer moet een beetje egoïstisch zijn om te willen winnen. Buiten het karten was ik een echt meisje. Maar wanneer je mij boos maakte tijdens het racen, kon ik ontzettend agressief zijn. Zijn vader had dit ook. Als je al het goede van Jos combineert met al mijn goede kwaliteiten, dan kom je tot wat Max zo speciaal maakt", besluit de moeder van Verstappen.