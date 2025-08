Max Verstappen heeft naar eigen zeggen geen haast om zijn dochter Lily kennis te laten maken met de wereld van de Formule 1. Hij wil juist vooral dat ze "een beetje rust heeft."

Max Verstappen is eerder dit jaar voor het eerst vader geworden. Samen met partner Kelly Piquet verwelkomden zij dochtertje Lily. Alles gaat goed met het kersverse familielid en ondanks dat Verstappen voor zijn werk veel van huis is, brengt hij zoveel mogelijk tijd met zijn gezin door. De Nederlander heeft wel vaker aangegeven dat hij het moeilijk vindt dat hij zijn gezin, maar ook zijn familie, niet veel ziet, omdat hij als Formule 1-coureur de wereld rondreist.

Geen haast mee

Toch heeft hij geen haast om Lily dan maar naar het circuit te brengen. Op de mediadag in Hongarije krijgt Verstappen de vraag of er al plannen zijn om zijn dochter eens mee te nemen naar een race: "Ik weet het niet", klinkt het. Ik heb daar ook helemaal geen haast mee. Ik wil gewoon dat ze rust heeft. Het is niet per se zo dat ik haar hier wil hebben."

