De Renault Group heeft Francois Provost aangekondigd als nieuwe Chief Executive van het bedrijf. Daarmee heeft het Franse merk de rol weer ingevuld, iets wat nodig was nadat de voorganger was vertrokken.

Provost gaat Luca de Meo opvolger. De Meo vertrok begin deze maand na de Grand Prix van Canada en had tot op dit moment nog geen opvolger. Die heeft Renault nu dus gevonden. Provost over zijn nieuwe rol: “Ik ben trots en dankbaar voor mijn benoeming. Ik wil mijn president, Jean-Dominique Senard, en de raad van bestuur hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Ik heb een speciale gedachte voor de teams binnen de Groep die mij de afgelopen 23 jaar hebben gesteund."

Provost over rol bij Renault

Provost vervolgt: “Ik zal al mijn energie en passie inzetten om – samen met onze 100.000 medewerkers, onze dealers, leveranciers en partners – bij te dragen aan de ontwikkeling van onze Groep, die al 127 jaar een van de vlaggenschepen van de Franse industrie is. De Renault Groep beschikt over sterke fundamenten, met toegewijde teams, een uitstekend productassortiment, sterke merken en een innovatief organisatiemodel. Dit zijn onschatbare troeven nu we onze transformatie versnellen in een steeds veeleisender wordende omgeving voor onze sector. U kunt rekenen op mijn inzet en vastberadenheid om samen de volgende pagina van onze geschiedenis te schrijven.”

