Nico Rosberg heeft een bijzondere jeugdherinnering gedeeld over zijn tijd met Lewis Hamilton. Rosberg stelt dat hij en de zevenvoudig wereldkampioen tijdens hun jeugd onafscheidelijk waren en vaak samen op vakantie gingen.

"We waren altijd samen op vakantie omdat we toen beste vrienden waren. Hij was bij mijn ouders thuis. Altijd met een motor - we gingen altijd voluit met alles", vertelde Rosberg aan Sky Sports F1. Misschien wel het meest memorabele moment was een avontuur op de jetski, waar hij achterop zat bij de Brit. "Lewis was echt gek, hij was compleet gek! Ik herinner me dat we samen gingen jetskiën. Ik zat achterop bij hem op dezelfde jetski. We maakte een crash mee, echt een hele grote. Toen gingen we met twee jetski's. Ik zag hem van deze gigantische golf afgaan, vanaf de veerboot. Hij tilde [de jetski] niet op. Ik heb nog nooit iemand zo hoog de lucht in zien gaan", aldus Rosberg.

Hamilton viel tijdens jetski-avontuur

Toch nam het avontuur een gevaarlijke wending, zo onthult Rosberg. Hamilton viel vervolgens hard, opende bij de val zijn kin en raakte half bewusteloos. "Hij viel en haalde zijn kin open toen hij op de jetski landde. Dus hij lag daar half bewusteloos. Ik moest gaan kijken of hij in orde was. Zijn kin was opengesneden. Echt een complete gek..."

Rosberg over huidige relatie met Hamilton

Ondanks de rivaliteit die de twee hadden bij Mercedes van 2013 tot en met 2016, hebben Rosberg en Hamilton hun vriendschap na het stoppen van de Duitser weer hervat. Rosberg stelt dat ze nu een fijne relatie hebben en elkaar af en toe tegenkomen omdat ze in hetzelfde gebouw wonen. "We wonen in hetzelfde gebouw, dus we zien elkaar af en toe. We hebben nu een heel fijne relatie," aldus Rosberg.

