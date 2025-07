De F1 Grand Prix van België staat morgen om 15:00 uur op het programma op het circuit van Spa-Francorchamps in Stavelot. Max Verstappen moet zijn strijd met de beide McLaren's voeren vanaf de vierde startplaats, maar de Nederlander krijgt wellicht wat hulp van bovenaf. De weergoden bereiden een waar waterballet voor, zo blijkt uit de laatste meteorologische ontwikkelingen.

Het circuit van Spa ligt verscholen tussen de heuvels van de Belgische Ardennen en dat zorgt doorgaans voor uiterst onvoorspelbare weerssituatie. Het gematigde zeeklimaat wat er hangt zorgt gedurende het jaar voor veel neerslag. In het verleden hebben we dan ook al meermaals een natte - of zelfs geannuleerde - Grand Prix voorgeschoteld gekregen. In 2021 was de situatie dusdanig nijpend dat de FIA besloot dat het niet veilig was om de baan op te gaan. Zo extreem lijkt het zondag ten tijde van de race niet te worden, maar de coureurs en fans moeten desalniettemin voorzorgsmaatregelen nemen. Er hangt namelijk wel het een en ander in de lucht.

Kans op regen houdt hele zondag aan op Spa-Francorchamps

Wie morgen afreist naar het circuit in Luik, kan zich maar beter wapenen met een poncho of paraplu. Het belooft een uiterst regenachtige dag te worden in de Ardennen. En dat begint eigenlijk al in de vroege ochtend, rond zonsopgang. Een overwegend droge nacht zal dan plaatsmaken voor met water volgepakte wolken. Waar in de ochtend de kans op regen door Weather.com nog geschat wordt op 51%, neemt dit in de loop van de ochtend verder toe tot 76%. Halverwege de ochtend neemt de kans op neerslag weer iets af - al blijft het constant ruim boven de 50%. Aan het begin van de middag neemt de regendreiging weer verder toe en maakt de lichte regen uit de ochtend plaats voor buien, zo meldt het meteorologische platform.

Mogelijk kletsnatte start bij Grand Prix van België

In de uren voorafgaand aan de hoofdrace van de Formule 1 wordt de kans op neerslag geschat tussen de 62% en 69%. Er kan dan tot zo'n twee millimeter water vallen. Ten tijde van de start van de Grand Prix stijgt de kans op hemelwater naar een angstaanjagende 74%. Ook gedurende de race houdt de dreiging van regen aan, hoewel droge periodes niet uitgesloten zijn. Een waar waterballet ligt dus absoluut op tafel morgen. Het wordt naar verwachting zo'n 18 graden Celsius rondom het circuit van Spa-Francorchamps.

