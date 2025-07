Max Verstappen won de sprintrace voor de F1 Grand Prix van België door Oscar Piastri bij de start van de race in te halen en hem vervolgens de hele race achter zich te houden. De Nederlander was blij met zijn zege en de acht punten die hij bij kan schrijven.

Verstappen sprak na afloop van de sprintrace over zijn zege, de eerste overwinning ook van nieuwe teambaas Laurent Mekies bij Red Bull Racing. De Nederlander was blij met zijn inhaalactie. "Het pakte goed uit. Het was de enige kans die ik zou krijgen. In de vijfde bocht. Daarna wist ik dat het lastig was om hem achter mij te houden. We zaten de hele race binnen 0.7 seconden, dus ik kon en mocht geen fout maken. Ik had een lock-up in de laatste bocht, maar verder was het een prima resultaat. Het is een overwinning in de sprintrace, maar die telt wel." Over de problemen met de remmen had Verstappen het volgende te zeggen. "Je bent bezig met een snellere auto achter je te houden, dus je gaat over de limiet heen met de auto. Het sparen van de banden had geen nut. Dat maakte het lastig, ik deed eigenlijk gewoon vijftien kwalificatierondjes op een circuit waar bandenmanagement belangrijk is. Het was lastig, maar ik ben blij met het resultaat."

Verstappen over de kwalificatie

De focus gaat nu op de kwalificatie, samen met de strategie de beste manier om kans te maken op een zege in Spa. Verstappen weet dat McLaren favoriet is, maar gaat met Red Bull zijn best doen om op de voorste startrij terecht te komen. "Ik weet niet of pole kan, maar we gaan ons best doen. We gaan aan de setup werken van de auto en na deze race weten we wat beter wat we moeten en willen doen. Dan gaan we proberen zo dicht mogelijk in de buurt te komen van hun (Piastri en Norris)."

