Remy Ramjiawan

Zondag 16 april 2023 08:06

Mick Schumacher heeft zijn trainingsgeheimen onthuld, terwijl hij ook heeft uitlegd welke impact zijn Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en George Russell hebben gehad op zijn voorbereiding op de Grand Prix.

De 24-jarige heeft bij Mercedes getekend als test- en reserverijder nadat zijn tweejarige verbintenis met Haas na het seizoen 2022 was afgelopen. Dat team koos uiteindelijk voor landgenoot Nico Hülkenberg om Kevin Magnussen te vergezellen. De overstap naar het team waar zijn vader zijn Formule 1-carrière beëindigde was ongetwijfeld een emotioneel moment voor de Duitse coureur, en Schumacher lijkt tevreden met zijn nieuwe thuis in Brackley.

Fascinerend

Zijn langetermijndoel blijft een fulltime terugkeer in de Formule 1 en met de komst van Audi in 2026 blijft dat een mogelijkheid, maar Mercedes zal voor de 24-jarige een geweldige plek zijn om zich in de tussentijd te ontwikkelen. In zijn nieuwe serie 'Mick's Diary' legt Schumacher uit: "Het is ook fascinerend om met Lewis en George te werken. Het is een interessante periode voor me omdat ik mag meekijken en werken met twee fantastische coureurs, wat je niet altijd krijgt."

Zoveel geleerd

Voorlopig moet hij het met een rol achter de schermen doen, maar in die tijd probeert hij zoveel mogelijk te leren. "Ik heb veel geleerd over wat belangrijk is bij het benaderen van raceweekenden; ik heb het gevoel dat ik al zoveel kennis heb opgedaan om aan mijn vaardigheden aan te scherpen. Ik had niet gedacht dat ik zo vroeg in mijn functie al zoveel zou hebben geleerd."

Trainingsmethode

Inmiddels heeft hij ook een nieuwe trainingsmethode ontwikkelt: "Ik ging vroeg naar Australië en ging surfen. Ik zou niet zeggen dat ik een geweldige surfer ben, maar ik moet zeggen dat ik ervan ben gaan houden en dat het niet alleen voor de lol is, maar ook heel nuttig voor de training. Zelfs thuis in Zwitserland doe ik veel aan surfen."