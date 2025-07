De F1 Grand Prix van België is voor teams vaak een goede reden geweest om motoren te wisselen en soms zelfs een gridstraf te nemen, iets wat Max Verstappen al een paar keer in Spa-Francorchamps heeft gedaan. Drie coureurs zagen hun motor compleet vervangen worden voor dit weekend.

Zo heeft McLaren namelijk voorafgaand aan het weekend in Spa ingegrepen door de motor van zowel Oscar Piastri als Lando Norris in zijn volledigheid te wisselen. Dit betekent dat Norris en Piastri een nieuwe verbrandingsmotor (ICE), Turbo Charger, MGU-H en MGU-K hebben voor dit weekend. Dit zijn allemaal onderdelen die drie keer verwisseld mogen worden (vier motoren in totaal dus), en zowel Norris als Piastri zitten met deze wissel nu aan de limiet. Hun volgende wissel, naar de vijfde motor dus, levert ze een gridstraf op.

Stroll ziet Aston Martin ingrijpen

Aston Martin, dat wellicht het grootste upgradepakket heeft meegenomen naar Spa-Francorchamps samen met Red Bull, heeft ook ingegrepen en besloten om de motor van Lance Stroll te vervangen. Ook bij hem zijn de ICE, Turbo Charger, MGU-H en MGU-K vervangen. Het is ook zijn vierde motor, waardoor de volgende wissel ook bij hem een gridstraf op zal leveren. Verder besloot McLaren bij Piastri nog de Energy Store en Control Electronics te vervangen. In allebei de gevallen is het zijn tweede onderdeel, waardoor hij bij de volgende wissel hier een gridstraf krijgt. Bij Gabriel Bortoleto is verder alleen de Control Electronics vervangen, waardoor ook zijn volgende wissel van dit onderdeel hem een gridstraf op zal leveren.

Lando Norris, Oscar Piastri en Lance Stroll beginnen het weekend in Spa met hun vierde (en laatste reglementaire) motor. Bij de volgende wissel volgt er een gridstraf.#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/W1HhfA6wkP — GPFans NL (@GPFansNL) July 25, 2025

