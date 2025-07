George Russell (27) heeft op Spa-Francorchamps onthult dat Mercedes nog steeds in gesprek is met Max Verstappen (27) over een contract. De Brit vindt dit ook helemaal niet vreemd en noemt het zelfs "prima". Volgens Russell zijn de gesprekken echter gericht op de toekomst - en dus niet zozeer op volgend jaar.

De geruchten doen al tijden lang de ronde, maar heel concreet is het allemaal nog niet geworden. Verstappen zou in gesprek zijn met Mercedes, zo wisten diverse media te melden. De geruchten werden met name vanuit het Mercedes-kamp bevestigd, maar tegelijkertijd lijkt er van enige verandering richting volgend seizoen geen sprake. Zowel teambaas Toto Wolff als Russell hebben gezegd dat Mercedes praat met Verstappen, maar niets wijst er momenteel op dat de Nederlandse wereldkampioen op korte termijn daadwerkelijk de overstap gaat maken. De gesprekken worden weliswaar gevoerd, maar lijken vooral bedoeld te zijn voor de lange termijn, iets wat Russell in België ook leek te bevestigen voor de camera's van F1.

Mercedes praat "nog steeds" met Verstappen

Bij de pers in België wordt Russell geconfronteerd met de uitspraken die hij deed in Silverstone. Daar zei hij namelijk dat Wolff in gesprek was met Verstappen. "Ja, dat waren ze ook. En dat zijn ze nog steeds", zo vertelt de Britse coureur. Dat is volgens Russell ook geen enkel probleem, want hij laat doorschemeren dat de gesprekken niet zozeer gericht zijn op volgend seizoen, maar op daarna. "Dat is prima. Iedereen praat. En er staan toekomstplannen voor de lange termijn op het spel", zo zegt Russell, die nogmaals benadrukt zich geen zorgen te maken over zijn eigen positie. "Ik weet dat zolang ik goed presteer, ik me geen zorgen hoef te maken."

