De Formule 1 gaat dit weekend experimenteren met de 'T-cam', de camera die bovenop de Formule 1-wagens zit. Daarop zullen dit weekend ook de afkortingen van de namen van de coureurs worden weergegeven, zodat fans beter kunnen herkennen wie er in de wagen zit.

De T-cam bovenop de wagens zorgt momenteel voor enig onderscheid. Zo is de ongeschreven regel, die niet door teams is bevestigd, dat de eerste coureur vaak de zwarte T-cam krijgt, terwijl de tweede rijder het moet doen met de gele variant. Sinds 2017, toen Liberty Media het stokje overnam van Bernie Ecclestone, heeft de sport al veel gedaan om de coureurs herkenbaarder te maken. Zo zijn de startnummers op de wagens al iets vergroot.

Artikel gaat verder onder video

Afkorting naam op T-cam

Vanaf het raceweekend in België gaat de sport experimenteren met de T-cam, zo meldt RaceFans. Het gaat daarbij om de afkorting van de naam van de coureur die erop komt te staan. "Opdat de auto's van elke deelnemer gemakkelijk van elkaar kunnen worden onderscheiden terwijl ze op het circuit zijn, moet de on-boardcamera die zich boven de hoofdrolbeugel van de eerste auto bevindt, blijven zoals deze aan de deelnemer is geleverd, en moet de tweede auto overwegend fluorescerend geel zijn. De naam of het embleem van het automerk moet op de voorkant van de neus van de auto zichtbaar zijn en in elk geval minstens 25 mm in zijn grootste afmeting meten. De naam van de coureur moet op de buitenzijde van de carrosserie van de auto staan en duidelijk leesbaar zijn," zo schrijft het medium.

Gerelateerd