Verstappen onthult meerdere keren te hebben gesproken met Horner na ontslag

Max Verstappen zegt "al een paar keer" te hebben gesproken met de reeds ontslagen Christian Horner. Dit vertelde de Red Bull Racing-coureur in aanloop naar het raceweekend in België. Volgens Verstappen was het ontslag de keuze van het management van Red Bull en zegt hij mooie successen te hebben behaald met de voormalig teambaas.

Daags na de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam het schokkende en verrassende nieuws naar buiten dat Horner uit zijn functie als CEO en teambaas was gezet bij Red Bull Racing. De Brit, die ruim 20 jaar aan het roer stond van verschillende afdelingen binnen de organisatie, moest per direct zijn koffers pakken en zijn taken overdragen aan Laurent Mekies, die werd gepromoveerd vanuit Visa Cash App RB. In de media werd gesuggereerd dat het kamp van Verstappen één van de leidende factoren is geweest achter het ontslag van Horner. Of dat daadwerkelijk zo is, valt te betwijfelen, want Verstappen zegt nog "een paar keer" te hebben gesproken met Horner sinds zijn afzetting.

Verstappen kreeg "fatsoenlijke uitleg" van Red Bull over Horner

Verstappen werd een dag voor het grote nieuws op de hoogte gesteld van de te nemen beslissing. Naar eigen zeggen heeft hij een goede uitleg gekregen over waarom Horner aan de kant is gezet. "Uiteindelijk wordt het natuurlijk wel fatsoenlijk aan jou uitgelegd. En uiteindelijk is beslissing aan hun [het management van Red Bull, red.]", zo vertelt hij in gesprek met Viaplay op het circuit van Spa-Francorchamps. "Kijk, ik ben natuurlijk de coureur en ik probeer me natuurlijk altijd te focussen op de auto. En als het management zegt van 'ja, we willen het over een andere boeg gooien', dan ja, dan kan dat. Dan is dat zo, want zij bepalen. En daar moet je natuurlijk dan ook mee leven."

Verstappen kende "veel mooie successen" met Horner

Horner heeft Red Bull Racing - en ook Verstappen - veel goede dingen gebracht, zo weet de regerend wereldkampioen zelf ook. "Aan de andere kant, als je terugkijkt op alle jaren, denk ik dat we natuurlijk heel veel mooie successen allemaal samen hebben behaald met Christian", zo zegt Verstappen. "En de laatste 1,5 jaar verliep natuurlijk een stuk moeilijker. En uiteindelijk heeft het management besloten 'we gaan het over een andere boeg gooien, we willen terug naar de top' en dat willen ze op een andere manier doen."

Verstappen sprak meerdere keren met Horner na ontslag

Vervolgens krijgt Verstappen de vraag wat hij tegen Horner heeft gezegd toen hij was ontslagen. De inhoud wil Verstappen niet verklappen, maar hij geeft wel aan "al een paar keer" te hebben gesproken met de voormalig teambaas. "We hebben al een paar keer met elkaar gesproken daarna", zo zegt de Nederlander. "En dat [de inhoud, red.] is natuurlijk privé."

