Komend weekend gaat F1 na twee weekenden zonder race weer in actie komen. Er staan nog twee races op het programma voor de zomerstop, te beginnen met komend weekend de Grand Prix van België. Het huidige weerbericht belooft veel.

Zoals vaak in Spa het geval is, is het afwachten in wat voor weer de coureurs moeten gaan rijden. Vaak is het een bewolkt en regenachtig weekend vanwege de ligging van het circuit en het gebied eromheen. Voor komend weekend lijkt het, zeker met een sprintweekend, wel eens flinke chaos te kunnen gaan worden. Er is alleen de eerste vrije training op vrijdag, dus de voorbereiding is minimaal.

Weerbericht sprintweekend België

Voor komend weekend, met dus twee kwalificaties en twee races, staat er veel regen op het programma. Op vrijdag is er 75% kans op neerslag, waarbij de temperatuur rondom de 20 graden Celsius zal liggen. Zaterdag lijkt de mooiste dag te worden, met maar 5% kans op regen en 24 graden Celsius. Een droge sprintrace en kwalificatie zit er dus wel in. Op zondag zou het noodweer vervolgens echt komen, met 90% kans op regen en temperaturen rondom de 20 graden Celsius. De coureurs, teams en fans kunnen dus, letterlijk en figuurlijk, hun borst nat gaan maken.

